기념촬영하는 민주당 경기도지사 예비후보들

이미지 확대 더불어민주당 경기도지사 예비후보들과 소병훈 중앙당 선거관리위원장이 15일 서울 영등포구 더불어민주당 중앙당사에서 열린 예비경선 합동 연설회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 한준호 의원, 추미애 의원, 양기대 전 의원, 소 위원장, 권칠승 의원, 김동연 경기도지사. 2026.3.15 이지훈 기자

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더불어민주당 경기도지사 예비후보들과 소병훈 중앙당 선거관리위원장이 15일 서울 영등포구 더불어민주당 중앙당사에서 열린 예비경선 합동 연설회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다.왼쪽부터 한준호 의원, 추미애 의원, 양기대 전 의원, 소 위원장, 권칠승 의원, 김동연 경기도지사.이지훈 기자