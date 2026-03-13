與친명계 “김어준도 책임, 사과해야”…김어준 “고발하면 무고 걸 것”

더민주혁신회의 “김어준, 책임 회피 말아야”

친명 강득구·한준호도 해명과 사과 요구

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 지난 12일 국회에서 열린 민주당 2차종합특검대응특별위원회 출범식에 참석해 발언하고 있다. 왼쪽부터 김병주 의원, 정 대표, 강득구 최고위원. 연합뉴스

이미지 확대 방송인 김어준씨가 지난 2024년 12월 13일 국회에서 12·3 비상계엄에서의 국가기간방송 KBS 및 관계기관의 역할 등에 대한 현안질의 등을 위해 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에 참석해 답변하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 이른바 ‘이재명 대통령 공소취소 거래설’에 대한 강력 대응을 예고한 가운데 친명(친이재명)계를 중심으로 친여 성향의 방송인 김어준씨에 대한 책임론을 강하게 제기하고 있다. 김씨는 자신을 향한 고소·고발에 무고죄로 대응하겠다는 뜻을 밝혔다.민주당 친명 조직인 더민주혁신회의는 13일 논평을 통해 당이 공소취소 거래설을 유포한 MBC 기자 출신인 장인수씨를 고발한 데 대해 “당연한 조치”라며 “그러나 의혹이 확산되는 데 결정적 통로가 됐던 김어준 뉴스공장에 대해선 법률 검토를 이유로 고발 대상에서 제외됐다”고 전했다.이어 “‘큰 취재를 했다’며 해당 주장을 사실상 동조하고 ‘특종’이라 치켜세우더니, 급기야 방송에서는 대통령 탄핵까지 언급되는 상황으로 번졌다”며 “근거 없는 대통령 공소취소 거래설의 판을 깔고 사태를 이 지경까지 키운 데에는 분명한 책임이 있다”고 강조했다.그러면서 “김씨는 취재 내용을 사전에 인지하지 못했다고 주장하지만, 문제의 발언이 공론화되고 확산된 공간이 바로 김어준의 뉴스공장이었다는 사실은 변하지 않는다”며 “카더라식 의혹을 던져놓고 책임을 회피하는 모습은 공론장을 오염시키는 극우 유튜버들의 행태와 다르지 않다”고 비판했다.이들은 “김어준 뉴스공장은 국정 혼란을 야기한 이번 사태에 책임을 회피하지 말라”며 “장인수 기자와 김어준 뉴스공장은 분명한 사과와 반성, 그리고 사실 검증 없는 의혹 유포가 반복되지 않도록 재발 방지책을 내놓아야 한다”고 요구했다.친명계 한준호 의원은 이날 CBS 라디오에서 “생방송이기에 출연진이 어떠한 얘기를 갑작스럽게 할지 모르지만, 일이 벌어지면 책임감 있게 사과하고 재발 방지 조치에 대해 어떻게 할 것인가를 얘기해야 한다”고 지적했다.비당권파 친명계 강득구 최고위원도 이날 페이스북에 “적어도 최소한의 진실은 있어야 하고, 해당 방송과 기자가 갖는 사회적 영향력을 생각한다면 철저한 팩트체크는 기본”이라며 “저는 여러 차례 증거를 제시하라고 요구했지만 며칠이 지났음에도 어떠한 해명도 없다”고 적었다.한편 김씨는 장씨의 폭로를 사전에 알지 못했다고 해명하며 자신에 대한 고소·고발이 있을 시 무고죄로 맞대응하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 자신의 유튜브 방송에서 “(장씨가) 출연 전까지 라이브에서 말한 내용을 언급하지 않았다”며 “우리는 고소·고발이 들어오면 좋다. 모조리 무고로 걸어 버릴 것”이라고 말했다.이준호 기자