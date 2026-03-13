송언석 “공소 취소 뒷거래 의혹 사실이면 대통령 탄핵감”

김어준 유튜브 ‘공소 취소 거래설’

“李 대통령 핵심 실세 움직였단는 것”

“정성호, 이번에도 스스로 자백”

이미지 확대 발언하는 송언석 원내대표 국민의힘 송언석 원내대표가 13일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

송언석 국민의힘 원내대표는 13일 친여 성향 김어준씨 유튜브에서 제기된 ‘공소취소 거래설’과 관련해 “뒷거래 의혹이 사실로 밝혀지면 대통령 탄핵감이라 할 만큼 매우 엄중한 사안”이라고 말했다.송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “이재명 대통령의 재판을 지우기 위한 공소 취소를 위해 대통령의 핵심 실세가 직접 움직였다는 것”이라며 이같이 말했다.이어 송 원내대표는 “여기에서 중요한 건 뒷거래설에 앞서 이재명 정부 고위 관계자가 검찰에 공소 취소 외압을 가했다고 하는 것은 사실로 전제하고 발언이 있었다는 점”이라며 “공소 취소 외압 그 자체가 뒷거래 의혹보다 훨씬 더 엄중한 사안이라는 것”이라고 했다.송 원내대표는 또 “정성호 법무부 장관은 이 질문에 당황하며 얼버무리듯이 ‘과거 잘못된 일들을 반성하고 변해야 한다’라고 검사들에게 말한 적이 있다고 했다”며 “대장동 사건에 대한 항소 포기와 관련해 신중하게 판단하라고 했던 말과 비슷한 맥락의 외압성 발언을 스스로 자백한 것”이라고 말했다.그러면서 “지난번 대장동 항소 포기 외압에 이어 이번 공소 취소 외압은 명백히 현직 장관이 직무 범위를 넘어선 권력을 남용한 직권남용”이라며 “정 장관에 대한 탄핵소추안이 필요한 사유”라고도 지적했다.손지은 기자