정희용, ‘4심제’ 양문석·조희대 ‘고발’에 “사법질서 뒤흔드는 두 장면”

“양문석, 승복 커녕 ‘기본권 침해’ 운운”

與 4심제·법왜곡죄에 “법치 근간 무너져”

“판사가 눈치 안 보고 판결하겠나” 지적

정희용 국민의힘 의원.

정희용 국민의힘 사무총장은 12일 “대한민국 사법 질서를 뒤흔드는 두 장면이 동시에 벌어졌다”며 ‘사기 대출’로 의원직 상실형을 받고 재판소원에 나서겠다는 양문석 더불어민주당 의원, 민주당이 강행한 ‘법왜곡죄’ 시행 첫날 조희대 대법원장에 대한 고발당한 사실을 싸잡아 비판했다.정 사무총장은 페이스북에 “대법원은 양 의원의 ‘11억원 대출 사기 혐의’에 대해 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 확정했다. 그런데 판결 직후 양 의원은 승복은커녕 ‘기본권 침해’를 운운하며 ‘헌법재판소의 판단을 받겠다’는 취지의 입장을 밝혔다”고 지적했다.이어 “같은 날 민주당이 강행 처리하고 이재명 대통령이 재가한 이른바 ‘법왜곡죄’가 시행되자마자, 대법원 전원합의체 판결을 이유로 조 대법원장과 대법관들이 형사 고발되는 사태까지 벌어졌다”고 했다.정 사무총장은 “민주당은 그동안 (재판소원제와 법왜곡죄를) 사법 책임성 강화라고 포장해 왔다”며 “그러나 현실은 판결이 마음에 들지 않으면 재판소원으로 또 다투고, 판결을 내린 판사까지 범죄자로 몰아세우는 구조”라고 비판했다.이어 “이런 나라에서 어느 판사가 정치 권력의 눈치를 보지 않고 오직 법과 양심에 따라 판결할 수 있겠겠는가”라며 “사법부의 독립과 삼권분립은 민주주의의 마지막 보루다. 판결을 흔들고 판사를 겁박하는 구조가 굳어지면 법치주의의 근간은 무너질 수밖에 없다”고 우려했다.정 사무총장은 “국민의힘은 사법부 독립을 훼손하는 입법 폭주와 정치적 압박에 단호히 맞서겠다”며 “흔들리는 사법 질서를 반드시 바로 세우겠다”고 덧붙였다.곽진웅 기자