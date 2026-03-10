정치 [포토] 김태흠 지사 만난 장동혁 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/03/10/20260310800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-10 16:56 입력 2026-03-10 16:56 1/ 5 이미지 확대 김태흠 지사 만난 장동혁국민의힘 장동혁 대표(왼쪽)가 10일 오후 충남도청에서 김태흠 충남지사와 만나 접견실로 이동하고 있다. 2026.3.10 연합뉴스 이미지 확대 김태흠 지사 만난 장동혁국민의힘 장동혁 대표(오른쪽)가 10일 오후 충남도청에서 김태흠 충남지사와 만나 악수하고 있다. 2026.3.10 연합뉴스 이미지 확대 경청하는 장동혁국민의힘 장동혁 대표가 10일 오후 충남도청 접견실에서 김태흠 충남지사와 만나 김 지사의 발언을 경청하고 있다. 2026.3.10 연합뉴스 이미지 확대 장동혁의 미소국민의힘 장동혁 대표가 10일 오후 충남도청 접견실에서 김태흠 충남지사와 만나 대화하던 중 미소를 보이고 있다. 2026.3.10 연합뉴스 이미지 확대 충남서 만난 장동혁ㆍ김태흠국민의힘 장동혁 대표(왼쪽)와 김태흠 충남지사가 10일 오후 충남도청 접견실에서 만나 대화하고 있다. 2026.3.10 연합뉴스 국민의힘 장동혁 대표(왼쪽)가 10일 오후 충남도청에서 김태흠 충남지사와 만나 접견실로 이동하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지