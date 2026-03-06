배현진 “서울 지지율 17%에도 장동혁 대표 안 보여”…친한계 등 “지금 당장 윤민우 사퇴”

배현진, 서울시당위원장 업무 재개

“선거 준비 과제 한달 가까이 쌓여”

의원 7명·전현직당협 26명 “張 사과”

“윤리위 존재 이유 부정, 냉정한 현실”

장동혁 일정 없이 침묵…“지선 집중”

배현진 국민의힘 의원이 6일 서울시당위원장 업무를 재개하면서 “국민의힘 서울 지지율이 17%로 (더불어민주당과) 26%포인트 벌어졌는데 장동혁 대표는 종일 보이지 않는다”고 했다. 국민의힘 친한(친한동훈)계와 소장파 등 33명은 장 대표의 ‘사과’ 요구와 함께 윤민우 중앙윤리위원장에 대한 ‘사퇴’를 촉구했다.배 의원은 이날 페이스북에서 “서울시당 업무를 재개했다. 오전부터 시당의 밀린 업무를 보고받고 선거 관련 일정들을 즉시 정리했다”고 했다. 그러면서 “시급한 선거 준비의 과제들이 한 달 가까이 손도 못 대고 고스란히 쌓여 있다”고 덧붙였다. 배 의원에 대한 ‘당원권 정지 1년’ 징계 효력은 지난 5일 법원이 가처분 신청을 인용하면서 정지됐다.배 의원은 국민의힘 서울 지역 지지율이 17%를 기록했다는 한국갤럽 여론조사(표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트·중앙선거여론조사심의위원회 참조)를 인용하면서 “서울 지지율은 (민주당) 43% 대 (국민의힘) 17%”라며 “모든 책임의 총화인 장 대표는 보이지 않는다”고 강조했다. 이어 “중앙당이 밀어넣은 이 벼랑 끝에서 벗어나기 위해 서울시당은 모든 구성원과 함께 다시 사력을 다해보겠다”고 했다.국민의힘 의원 7명과 전·현직 원외 당협위원장 26명은 이날 ‘국민의힘의 정상화를 원하는 국회의원·당협위원장(전현직) 일동’ 명의의 성명을 내고 “윤 위원장이 당 대표 뜻만 살피는 바람에 윤리위가 사당화의 도구로 악용되며 우리 당은 지방선거 민심과 더욱 깊이 괴리되고 있다”면서 “우리는 윤리위의 권위 회복과 당의 재건, 나아가 지방선거 승리를 위해 지금 당장 윤 위원장의 사퇴를 촉구한다”고 했다. 그러면서 “장 대표의 사과와 책임 있는 후속 조치도 요구하는 바”라고 덧붙였다.성명서에는 김예지·조은희·고동진·김재섭·박정훈·진종오·한지아 의원 7명과 김경진·김근식·김영우·김윤·김윤식·김원필·김준호·김화진·나태근·류제화·박상수·서정현·송주범·장진영·이용창·이재영·이종철·이현웅·채진웅·최돈익·최영근·최원식·함경우·함운경·현경병·황명주 등 전·현직 당협위원장 26명 등 총 33명이 이름을 올렸다.이들은 “당의 기강을 바로 세우는 윤리위가 당 지도부의 입맛대로 움직이며 정적을 제거하는 도구로 활용되고 있는 현실은 당원과 국민에게 깊은 실망감을 안겨줄 수밖에 없다”며 “윤리위의 위상도 땅에 떨어졌으며, 존재 이유조차 부정당하는 게 냉정한 현실”이라고 강조했다.장 대표는 이날 공개 일정을 잡지 않고 침묵했다. 박성훈 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 “장 대표는 이제 민생과 지방선거 승리에 집중하고 있는 상황”이라며 “장 대표가 이 이슈를 언급할 계획은 없는 것으로 안다”고 전했다. 배 의원의 징계 효력 정지와 관련해서는 “현재로서는 추가적인 법적 조치를 검토하지 않고 있다”고 했다.곽진웅 기자