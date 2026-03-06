박수현 의원 통합 특별시장 출마 선언 “충남·대전 행정통합 완성”

균형성장 설계자 “행정통합은 제2의 성장축”

이미지 확대 박수현 의원이 6일 충남도청에서 행정통합 완성 의지를 밝히며 충남·대전 통합 특별시장 출마를 선언했다. 박수현 의원실 제공

박수현 더불어민주당 의원이 6일 행정통합 완성 의지를 밝히며 충남·대전 통합 특별시장 출마를 선언했다. 민주당 수석대변인을 사퇴한 지 하루 만이다.박 의원은 이날 충남도청에서 기자회견을 열고 “이재명 정부 국정기획위원회 균형성장특별위원장으로서 대한민국 균형성장의 큰 그림을 직접 설계했다”면서 “대전과 충남의 통합은 지역의 선택이 아니라 대한민국의 미래 전략으로, 통합이 확정된다면 초대 통합시장으로서 반드시 완성하겠다”고 밝혔다.그는 “행정통합을 처음 제안한 것은 국민의힘이었으나 지금 통합을 선거 공학의 도구로 사용하고 있다”면서 “정치적 계산으로 통합이 가로막힌다면 충남도지사로서 대전시장과 통합을 이뤄내겠다”고 강조했다.인공지능(AI) 시대를 핵심 키워드로 제시하며 ‘충남·대전형 AI 기본사회’ 구축을 강조했다. 충남의 석탄 인프라는 청정에너지와 AI 산업 거점으로 전환하고, 재생에너지 기반의 AI 스마트농업을 통해 농민 소득을 안정시키겠다고 강조했다. 대전·충남 산업벨트의 AI 스마트제조 거점 전환, 반도체·디스플레이·모빌리티의 초광역 생태계 연결, 국방 AI 연구개발 허브 구축 등을 주요 공약으로 제시했다.박 의원은 “행정과 정치, 국민의 언어를 모두 이해하고 균형성장의 설계자가 나설 때 통합은 구호가 아니라 현실이 된다”면서 “지금 대전·충남에 필요한 것은 다가올 미래를 설계할 사람”이라고 강조했다.민주당에서는 박 의원과 양승조 전 충남지사, 나소열 전 서천군수, 박정현 전 부여군수 등이 충남지사 후보로 꼽힌다.행정통합시 유력한 후보로 거론됐던 강훈식 대통령 비서실장은 현 체제 유지 시 불출마 가능성이 점쳐진다.민주당 관계자는 “박 의원이 출마를 선언한 것은 강 실장과 조율이 이뤄진 것으로 이해할 수 있다”고 전했다.홍성 박승기 기자