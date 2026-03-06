주한미군, 오산기지 패트리엇 증편…중동 차출 준비 정황

주한미군 “보안 관련 언급 불가”

청와대 “한미 간 상시 협의 사안”

이미지 확대 5일 경기도 평택시 캠프 험프리스에 설치된 패트리엇 포대에서 주한미군 장병들이 크레인 등을 이용해 작업하고 있다. 2026.3.5. 연합뉴스

미국이 대이란 군사작전을 계속하고 이란도 대응에 나서는 등 확전 가능성이 고조되면서 주한미군의 일부 전력이 중동으로 차출될 움직임이 이는 분위기다. 이와 관련 주한미군은 보안에 관련된 문제로 확인해줄 수 없다는 입장을 고수하는 가운데 청와대도 직접 답은 하지 않고 있다.5일 군과 정부 소식통 등에 따르면 최근 주한미군은 경기 평택 오산기지에 국내 다른 미군기지에 있던 미사일 요격 방공시스템인 패트리엇 발사대 및 미사일 등을 이동시키고 있는 것으로 전해진다. 오산기지에 기존 배치됐던 포대 외에 다른 기지의 패트리엇 포대가 추가된 것으로 알려졌다. 현장에는 미군 대형 수송기 C-17, C-5도 배치된 모습을 보였다.중동 상황이 장기화 양상으로 흘러가며 탄약 수요가 급증하는만큼 주한미군의 핵심 전력 이동은 불가피하다는 관측에 힘이 실리고 있다. 앞서 로이터통신은 지난 3일(현지시간) 트럼프 행정부가 급격히 줄어들고 있는 방공 미사일 등 무기 재고 보충을 압박할 목적으로 록히드마틴 등 주요 방산업체 관계자들을 불러 회의를 가질 예정이라고 보도한 바 있다.주한미군은 패트리엇의 중동 이동 가능성에 대해 확인해 줄 수 없다는 입장이다. 주한미군은 이와 관련해 “작전 보안상의 이유로 특정 군사력이나 자산의 이동과 재배치 등에 대해서는 언급하지 않는다”며, “주한미군은 한반도에서 강력하게 준비되고 있고 신뢰할 수 있는 전력태세를 유지하고 있다”고 밝혔다. 국방부도 “주한미군 전력 운용과 관련해서 우리 정부가 언급하는 것은 적절하지 않다”고 선을 그었다.청와대도 직접 언급은 하지 않는 가운데 전력 운용은 한미 간 상시 협의가 이뤄지는 사안이라는 설명이다. 청와대 관계자는 “주한미군의 전력을 우리가 언급하는 건 부적절하다”면서도 “주한미군의 전력 운용에 대해서는 한미 간에 항상 협의가 진행된다”며 “(전력 차출에 대해서도) 협의하고 있다”고 말했다.백서연 기자