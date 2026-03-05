[속보] 李대통령 “100조 시장 안정 프로그램 집행…유류 최고가격 지정 필요”

이미지 확대 이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 국무회의에서 국기에 경례하고 있다. 2026.3.5. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 5일 중동 위기로 불안해진 글로벌 경제 상황에 선제적으로 대응하겠다는 의지를 밝혔다. 100조원 규모의 시장 안정 프로그램을 신속히 집행하고 유류 최고가격 지정과 석유 바가지 요금 제재 방안을 검토하는 한편, 시장 교란 행위에는 무관용 원칙으로 엄단하겠다고 못 박았다.이 대통령은 이날 오전 청와대에서 제8회 임시 국무회의를 주재하고 “중동 지역 위기가 고조되면서 글로벌 경제·안보 환경이 크게 나빠지고 있다”고 진단했다.이어 “세계 각국의 금융시장이 불확실성에 직면한 가운데 에너지 수급 불안으로 경제·산업과 민생 전반에 상당한 어려움이 예상된다”고 우려했다.그는 주식·환율 등 금융시장의 변동성 확대에 적극 대응할 것을 주문하며 “자금 시장 불안을 사전에 차단하기 위해 마련된 100조원 규모의 시장 안정 프로그램을 적절하고 신속하게 집행·관리해달라”고 당부했다.아울러 “자본시장 안정과 체질 개선을 위한 정책적 노력도 속도를 내야 한다”고 강조했다.각 부처를 향해서는 “엄중한 상황 인식을 바탕으로 예상 가능한 모든 문제에 신속하고 빈틈없이 대처해나가야 한다”고 주문했다.특히 가짜뉴스 유포나 시세 교란 같은 범죄 행위를 철저히 차단할 것도 강조했다. 이 대통령은 “국민경제에 혼란을 조장해 이익을 취하려는 세력에 대해서는 무관용 원칙으로 엄중히 책임을 물어야 한다”고 밝혔다.유류 가격 급등 문제도 직접 거론했다. 이 대통령은 “공급에 심각한 차질이 생긴 것도 아닌데 기름값이 갑자기 폭등했다”며 “아침·점심·저녁 가격이 제각각이고, 리터당 200원 가까이 올린 곳도 있다고 들었다”고 지적했다.또한 유류 최고가격 지정 필요성을 강조하면서 석유 바가지 요금에 대한 제재 방안도 검토해야 한다고 덧붙였다.김성은 기자