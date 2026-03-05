중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회

이미지 확대 5일 국회 의원회관에서 ‘중동 현안 및 대미 관세 협상 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회’가 열리고 있다. 간담회에는 국회 외교통일위원회, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 재정경제기획위원회, 대미 투자특별법 처리를 위한 특별위원회 소속 더불어민주당 위원들과 삼성전자, 현대자동차, LG, HD현대오일뱅크, SK, GS칼텍스, 한화오션 등 관계 기업이 참석했다. 2026.3.5 안주영 전문기자

