대미 투자특별법특위, 답변하는 구윤철

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 4일 국회에서 열린 대미 투자특별법 처리를 위한 특별위원회 전체 회의에서 특위 위원 질의에 답하고 있다. 2026.3.4 안주영 전문기자