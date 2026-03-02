“부족했다” 큰절 사과…김동연, 출판기념회서 “명심(明心)으로 최선 다할 것”

<나답게 사는 세상> 출판기념회, 사실상 재선 도전 의지 밝혀

김대중·노무현재단 이사장, 우원식·김진표 등 전현직 국회 의장 축사

추미애·한준호 등 민주당 경선 후보자들 모두 참석

이미지 확대 김동연 경기도지사가 2일 오후 경기아트센터 대극장에서 열린 <나답게 사는 세상,-김동연의 경기도 비전> 출판기념회에서 인사말을 하고 있다. (더봄출판사 제공)

이미지 확대 김동연 경기도지사가 2일 오후 열린 <나답게 사는 세상-김동연의 경기도 비전> 출판기념회에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. (더봄출판사 제공)

이미지 확대 2일 오후 김동연 경기도지사의 <나답게 사는 세상-김동연의 경기도 비전> 출판기념회가 열린 경기아트센터 (더봄출판사 제공)

김동연 경기도지사가 출판기념회에서 “더불어민주당 당원들의 바람을 명심하고, 명심(明心)으로 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 김 지사는 민주당원들을 향해 “오만했다, 부족했다”며 무릎을 꿇고 다시 한번 진심을 담아 사과했다.그는 2일 오후 경기아트센터 대극장에서 열린 출판기념회(<나답게 사는 세상 – 김동연의 경기도 비전>)에서 이같이 밝혔다.김 지사는 먼저 “(경기도지사 당선 후) 교만한 생각을 했다고 고백하고, 성찰하고, 반성한다”면서 “당시 저를 도와주었던 수많은 당원동지들, 유세장의 백발성성했던 당원동지들과 ‘우리’라는 동지의식이 부족했다”고 말했다.이어 “(선거에 이겨) 지사가 돼서도 관료로서, 기관장으로 충실했던 것이 초반의 행정이었다. 당원동지들을 보다 끌어안으면서 ‘우리 동지’ ‘우리 민주당’이란 생각이 부족했음을 솔직히 고백한다”고 털어놨다.그런 뒤 김 지사는 마이크를 내려놓고는 즉석에서 무릎을 꿇고, 엎드려서 청중들에게 큰절을 올렸다.그는 “이제는 민주당의 성공과 국민주권정부의 성공을 위해 제가 가장 열심히 역할을 하겠다”면서 “이재명 정부는 부동산과 성장, ‘두 마리 토끼’를 다 잡는 최초의 정부가 될 것이다. 국민주권정부의 비전과 정책을 성공으로 만드는 데 있어 제가 가장 중요한 ‘현장 책임자’란 생각으로 최선의 노력을 다하겠다”고 다짐했다.이어 “민주당의 김동연이 되라는 당원 동지들의 바람을 명심하겠다”면서 “민주당의 성공과 국민주권 정부의 성공을 위해 명심(明心)으로 최선을 다하겠다”고 말해 사실상 재선 도전 의지를 밝혔다.본인의 저서 ‘나답게 사는 세상’에 대해선 “민주당의 가치를 추구하는 것”이라며 “민생경제를 튼튼하게 하고, 그 토대 위에서 경기도민 각자의 잠재력을 최대한 끌어올려 자신의 꿈을 이루고 기회를 만드는 것을 추구한다”는 비전을 설명했다.문재인 전 대통령은 박능후 사의재 상임대표가 대독한 축전을 통해 “김 지사는 자타가 공인하는 ‘일잘러’로서 ‘유능한 혁신가’”라며 “어려운 성장 환경 속에서도 오직 실력 하나로 경제부총리 자리까지 오른 그의 입지전적인 삶의 이력은 많은 이들에게 큰 감동과 희망을 주었다”고 평가했다.이어 “이재명 지사의 도정을 훌륭히 이어받아 대한민국 지방행정과 정책의 표준을 만들어가는 모습이 참으로 자랑스럽다”면서 “‘국정 제1동반자’로서 막중한 역할을 맡고 있는 김 지사의 건승을 기원한다”고 밝혔다.권노갑 김대중재단 이사장은 “김 지사는 김대중 정부 대통령실 경제담당 행정관으로 근무하면서 김대중 대통령과 인연을 갖게 되었다”면서 “김 지사의 가장 훌륭한 점은 풍부한 국정 경험과 국정 경륜, 그 어느 누구보다도 많은 독서로 다져진 지식”이라고 소개했다.그러면서 권 이사장은 “김 지사는 경기도를 더욱 발전시키고 이재명 정부의 성공을 든든히 떠받치는 기둥이 될 것”이라고 말했다.정청래 대표는 영상 축사에서 “김 지사는 내란의 밤, 도청 폐쇄 명령을 단호히 거부하고 비상계엄이 불법 쿠데타임을 분명하게 선언했다”면서 “준비된 경제 전문가답게 반도체와 AI, 기후대응산업을 중심으로 경기도의 미래를 착실히 준비해왔다”고 평가했다.우원식 현 의장을 비롯해 정세균, 문희상, 김진표 등 민주당 출신 역대 국회의장과 이학영 부의장, 그리고 정대철 헌정회장과 이종찬 광복회장, 노무현재단 차성수 이사장 등이 축사를 했다.이 자리에는 추미애, 한준호, 권칠승 의원과 양기대 전 의원 등 민주당 경기도지사 경선 후보자들도 참석해 축하 인사를 전했고, 경기도교육감에 출마한 안민석 전 의원과 유은혜 전 교육부 장관도 응원의 메시지를 남겼다.또 권칠승, 김용만, 김주영, 김준혁, 민병덕, 박정, 서삼석, 서영석, 송옥주, 윤건영, 이상식, 이소영, 홍기원 의원 등 현역 국회의원과 이재준 수원시장, 정명근 화성시장, 최대호 안양시장, 조용익 부천시장, 박승원 광명시장, 정장선 평택시장, 임병택 시흥시장, 김경일 파주시장, 김보라 안성시장 등 경기도 현직 시장 그리고 경기도의회 김진경 의장과 정윤경 부의장, 최종현 대표의원 등 40여 명이 참석했다.김 지사의 덕수상고 시절 은사(2학년 담임) 이경복 선생님이 나와 ‘소년 김동연’을 회상했고, ‘풀꽃 시인’ 나태주 시인도 축사자로 나섰다.출판기념회에 이어 김 지사는 경기도민인 방송인 김미화 씨의 사회로 서용주 맥정치사회연구소장, 허환주 탐사 전문 프레시안 기자 등과 북토크를 통해 지난 4년의 땀방울을 회고하고 달려갈 4년의 설계도를 진단했다.안승순 기자