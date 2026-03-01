6·3지방선거 전초전?… ‘3월 2일’ 한날 한시 출판기념회 바람

선거일 90일 전까지만 후보자 출판기념회 허용

3월 4일이 마지노선… 대체공휴일 선택 해석

오영훈 지사·위성곤 의원 한날 한시 한장소서 맞불

부산선 전재수·이재성 3월 2일 출판기념회 열어

인천선 2일에 박찬대 의원… 4일엔 유정복 시장

이미지 확대 오영훈 제주지사와 위성곤 의원이 3월 2일 같은 장소에서 출판기념회를 연다. 페이스북 캡처

이미지 확대 박찬대 의원과 유정복 인천시장이 3월 2일과 4일 출판기념회를 연다. 페이스북 캡처

이미지 확대 전재수 의원과 이재성 전 시당위원장이 3월 2일과 1일 앞서거니 뒤서거니 출판기념회를 연다. 페이스북 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6·3 지방선거를 불과 90여일 앞두고 전국 정치권이 잇달아 출판기념회를 열며 사실상 ‘선거 전초전’에 돌입했다.선거법상 행사 허용 시한(선거일 90일 전)인 3월 4일을 앞두고 각 지역 유력 정치인들이 잇달아 출판기념회를 열며 일찌감치 세 결집에 나선 모습이다.제주에서는 오영훈 제주도지사와 위성곤 더불어민주당 의원(서귀포시)이 오는 2일 나란히 한날 한시 한 장소에서 출판 행사를 연다.오 지사는 이날 오후 3시 30분 한라대 한라컨벤션센터에서 북콘서트 형식의 출판 행사를 개최한다. 그는 ‘오늘의 민생, 내일의 제주’, ‘차별을 넘어 특별로’, ‘대전환 시대’ 등 저서를 통해 청년 인구 유출, 에너지 전환, 디지털 산업 육성 등 정책 비전을 밝힌 바 있다. 이번 행사는 도정 홍보나 판매 활동 없이 정책토론 중심으로 진행될 예정이다.위 의원은 이보다 30분 앞서 제주한라대학교 한라아트홀에서 ‘제주미래구상: AI로 바꾸는 제주 AX 대전환’ 출판기념회를 연다. 행사는 사인회와 토크콘서트로 이어지며, 저서에는 재생에너지 출력 제어, 인공지능(AI) 기반 산업 재편, 행정 혁신 등 제주형 미래 전략 구상이 담겼다. 두 인사의 행사가 같은 날 열리면서 지역 정가에서는 조심스레 차기 제주도지사 선거를 향한 ‘전운’이 감돈다는 분석이다.출판기념회는 공직선거법상 선거일 90일 전까지만 허용된다. 올해 지방선거일이 6월 3일인 만큼, 행사 가능 시점은 3월 4일까지다. 정치자금법 적용을 받지 않아 모금액 한도나 별도 신고 의무가 없다는 점도 정치권의 눈길을 끈다. 실제로 주요 정치인 다수가 ‘3월 2일~4일’을 집중 일정으로 잡으며 ‘마지막 허용선’에 맞춘 움직임을 보이고 있다.이 같은 흐름은 다른 지역에서도 비슷하다. 부산에서는 전재수 더불어민주당 의원이 3월 2일 부산항 전시컨벤션센터에서 ‘전재수, 북극항로를 열다’ 출판기념회를 열고 해양수도 비전을 제시한다. 하루 전인 1일에는 이재성 전 민주당 부산시당위원장이 서면 영광도서에서 ‘보고있나, 부산’ 북콘서트를 열어 맞불을 놓는다. 지역 정가에선 “사실상 민주당 공천 경쟁의 시작”이라는 해석이 지배적이다.인천에서는 박찬대 민주당 의원이 2일 인하대학교에서 출판 행사를 준비 중이며, 국민의힘 유정복 인천시장은 이틀 뒤인 4일 자서전 ‘I·MAGAZINE’ 출판기념회를 갖고 사실상 3선 도전에 시동을 건다.이장우 대전시장도 2일 대전컨벤션센터에서 ‘대한민국을 바꾸는 위대한 개척자들의 도시, 대전’ 출판기념회를 열 예정이다.강원도에선 도지사 선거에 도전이 예상되는 우상호 전 청와대 정무수석이 같은 날 원주시 인터불고호텔에서 ‘대통령 이재명과의 동행’ 출판기념회를 연다.일각에선 “출판기념회 자체가 정치인의 철학을 정리해 유권자와 공유할 수 있는 순기능이 있다”면서도 “세 과시 수단이나 우회적 모금 창구로 활용될 경우 본래 취지가 퇴색될 수 있다”고 지적했다.제주 강동삼·인천 한상봉 기자