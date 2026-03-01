경기도 전직 ‘금배지들’, 체급 낮춰 기초단체장 출사표 잇달아

이미지 확대 더불어민주당과 국민의힘 공천에 따라 전직 국회의원(김병욱-신상진) 간 본선 대결이 가능한 성남시청사 전경

기초단체장은 1급 공무원 대우를 받는다. 이런 이유로 국회의원 출신의 기초단체장 출마는 ‘체급’을 한 단계 낮추는 것으로 평가돼 왔다. 그러나 인구 100만명 이상의 광역단체장급 특례시가 출범하고 권한도 강화되는 등 위상이 달라지면서 경기도에서 전직 금배지들의 기초단체장 출마가 잇따르고 있다.후보 공천 결과에 따라 본선에서 전직 국회의원 간 대결은 물론 당내 경선에서도 금배지 출신 간 공천 경쟁까지 예상된다.1일 현재 중앙선거관리위원회에 등록된 경기도 기초단체장 예비후보 중 전직 국회의원은 5명이다.김병욱 전 의원과 김한정 전 의원이 각각 성남시장과 남양주시장에 도전한다. 둘 다 20대와 21대 국회의원 출신이다. 양이원영 전 21대 의원이 광명시장 예비후보로 나섰고, 김철민 전 의원(20·21대)과 제종길(17대) 전 의원이 안산시장 예비후보로 각각 등록했다. 김 전 의원과 제 전 의원은 안산시장을 지냈다. 4명 모두 더불어민주당 소속이다. 김 전 의원과 제 전 의원은 민주당 경선부터 양보할 수 없는 승부를 펼치게 됐다.여기에 지난 2022년 지방선거에서 당선된 신상진 성남시장(17~20대), 주광덕 남양주시장(18·20대), 이현재 하남시장(19·20대), 이상일 용인시장(19대)의 재선 도전이 확실시된다. 공교롭게도 4명 모두 국민의힘 소속이다.이에 따라 성남시장(신상진-김병욱)과 남양주시장(주광덕-김한정)은 전직 의원들 간 맞대결도 점쳐진다. 4년 전 남양주시장과 용인시장 선거에서는 주 후보와 이 후보가 최민희(19대, 현 22대), 백군기(19대) 전 의원을 물리치고 승리했다.전국으로 넓혀보면 서울에서 정문헌 전 의원과 이성헌 전 의원이 각각 국민의힘 간판으로 종로구청장과 서대문구청장에 당선됐고, 박상돈 전 의원도 충남 천안시장에 당선됐다. 20대에서 국민의당 소속으로 전남 광양·곡성·구례에서 당선된 정인화 전 의원도 광양시장 선거에 무소속으로 출마해 승리했다.안승순 기자