이란 하메네이 사망…靑 “중동 안정과 평화 조속히 회복하길”

이 대통령, 순방 중에도 이란 사태 보고 받기로
청와대가 1일 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 하메네이 사망과 관련 “중동의 안정 및 평화가 조속히 회복될 수 있기를 바란다”고 밝혔다.
청와대는 이날 “관련 동향을 예의주시하며 우리 재외국민의 안전을 위한 다각적 조치를 취하고 있다”며 이처럼 말했다.
이재명 대통령은 이날 3박 4일간의 싱가포르·필리핀 국빈 방문 일정을 소화하기 위해 출국한다. 이 대통령은 순방 중에도 이란 사태와 관련해 수시로 보고를 받을 계획이다.
앞서 청와대는 전날 미국과 이스라엘의 이란 공습과 관련해 국가안전보장회의(NSC) 실무회의를 소집하고 상황 파악에 나섰다. 또 이 대통령은
청와대 국가안보실은 “역내 긴장을 완화시키기 위해 모든 당사자가 최대한 노력을 기울일 것을 촉구한다”고 밝혔다. 이어 “이란에 체류 중인 우리 국민의 안전 확보를 위해서도 우리 정부는 만전을 기하고 있다”고 덧붙였다.
또 이 대통령은 이란 상황을 보고 받고 “국내에 미치는 영향과 관련 대책 등에 대해 점검하라”면서 “이란 및 인근 우리 교민의 안전을 최우선시하라”라고 지시했다고 강유정 대변인이 전했다.
김진아 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지