李대통령 지지율 67% 취임 후 최고치…민주 45%·국힘 17%

국힘, TK에서도 민주당과 같은 28%

정청래 긍정 평가 43%…장동혁 23%

이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 더불어민주당 상임고문단 오찬 간담회에서 발언하고 있다. 2026.2.25 연합뉴스

이재명 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 비율이 67%로 집계됐다는 여론조사 결과가 26일 나왔다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 23∼25일 만 18세 이상 1002명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답자는 직전 조사인 2주 전보다 4% 포인트 오른 67%로 집계됐다. 이는 이 대통령 취임 이후 해당 조사에서 가장 높다. 부정 평가 응답은 25%로, 지난 조사보다 5% 포인트 하락했다.전 연령대에서 긍정 평가가 부정 평가보다 많았다. 20대 이하에서만 긍정 평가(48%)가 과반에 미치지 못했다.지역별로 보면 전 지역에서 긍정 평가 비율이 과반을 기록했다. 가장 보수세가 강한 대구·경북(TK)에서도 긍정 평가 비율이 56%나 됐다.정당별 지지도를 보면 더불어민주당은 45%, 국민의힘은 17%를 기록했다. 지난 조사와 비교해 민주당은 4% 포인트 올랐고, 국민의힘은 5% 포인트 하락했다. 이 대통령 취임 이후 실시된 NBS 여론조사에서 국민의힘의 이번 지지율은 지난해 8월 1주 차의 16%에 이어 두 번째로 낮은 수치다.조국혁신당과 개혁신당은 각각 4%와 3%를 기록했고, 진보당 지지율은 1%였다.민주당은 전 연령대에서 국민의힘 지지율을 앞질렀고, 지역별로는 TK를 제외한 전 지역에서 국민의힘보다 높은 지지를 받았다. TK의 민주당 지지율은 국민의힘과 같은 28%를 기록했다.민주당 정청래 대표의 직무 수행에 대해 ‘잘하고 있다’고 답한 비율은 43%, ‘잘못하고 있다’고 답한 비율은 42%로 나타났다. 국민의힘 장동혁 대표의 경우 ‘잘하고 있다’고 답한 비율은 23%에 그쳤으나, ‘잘못하고 있다’고 답한 비율은 62%에 달했다.6·3 지방선거 성격을 묻는 항목에서는 ‘안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다’(53%)는 응답이 ‘견제를 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다’(34%)는 응답보다 많았다. 직전 조사 대비 여당 지지 응답은 1% 포인트 올랐고, 야당 지지 응답은 2% 포인트 하락했다.윤석열 전 대통령의 1심 선고 형량(무기징역)에 대한 의견을 묻는 항목에는 ‘죄에 비해 가볍다’ 42%, ‘적절하다’ 26%, ‘무죄이므로 잘못됐다’ 23%로 나타났다.다주택자 양도소득세 중과 유예 폐지에 대한 의견을 묻는 문항에는 ‘잘한 조치’라는 응답이 62%, ‘잘못한 조치’라는 응답이 27%를 기록했다.NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트다. 응답률은 14.9%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.김경두 기자