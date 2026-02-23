조인철 의원, 2년 연속 ‘국회도서관 이용 최우수 국회의원’ 선정

조 의원 “데이터 속에 답 있어… 철저한 정책 연구로 대한민국 도약 견인”

이미지 확대 조인철 더불어민주당 국회의원

조인철 더불어민주당 국회의원(광주 서구갑)이 지난해에 이어 올해도 국회도서관 이용 최우수 국회의원상을 수상했다.국회도서관은 매년 국회의원들의 도서관 이용실적을 ▲의원 방문 ▲의회·법률정보회답 이용 ▲단행본 대출 ▲전자도서관 이용 등 총 4개 부문으로 평가해 최우수 의원을 시상하고 있다.조 의원은 2025년 한 해 동안 국회 전자도서관의 AI 기반 자료 요약 서비스와 방대한 학술 DB를 가장 적극적으로 활용한 의원으로 선정되었다. 조 의원은 지난해 ‘단행본 대출’ 부문에서 수상한 바 있다.조 의원은 지난달 세계 최초로 전면 시행된 AI기본법을 자신의 1호 법안으로 발의했으며, 국회 과방위에서는 글로벌 플랫폼 업체를 상대로 네트워크 안정성과 이용자 편의 도모를 위한 다양한 입법 활동을 벌이고 있다.특히, 글로벌 빅테크에 맞서 법 집행력을 높이고 규제의 실효성을 담보할 수 있도록 국회도서관의 다양한 자료와 해외사례 연구를 적극 활용하는 것으로 알려졌다.조 의원은 “국회도서관에 축적된 방대한 데이터와 학술 자료가 법 개정 작업에 큰 도움을 준다”며 “앞으로도 철저한 정책 연구를 바탕으로 AI시대를 철저히 대비하고 대한민국의 차원 높은 도약을 견인하겠다”고 밝혔다.광주 홍행기 기자