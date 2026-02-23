한·브라질 ‘전략적 동반자 관계’로 격상…수송기 제조에 韓기업 참여

룰라 대통령 21년 만에 방한, 청와대서 정상회담
양국, 보건 등에서 10건 MOU 체결
“K화장품 더 많은 브라질 국민 사랑 받을 것”
한국과 브라질이 23일 양국 관계를 ‘전략적 동반자 관계’로 격상시킨다. 양국은 10개의 양해각서(MOU)를 체결해 한국 화장품의 남미시장 진출 확대에 나서는 한편 ‘한-브라질 4개년 행동계획’으로 각 분야에서 양국 관계를 더 긴밀히 다지기로 했다.
이재명 대통령은 21년 만에 국빈 방한한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 청와대에서 정상회담을 한 뒤 공동언론발표문에서 “굳건한 협력 관계를 토대로 양국 관계를 ‘전략적 동반자 관계’로 격상시키로 했다”고 밝혔다. 이어 “오늘 채택된 ‘한-브라질 4개년 행동계획’은 정치, 경제, 실질 협력, 민간교류 등 포괄적 분야에서 양국 관계를 이끌어 갈 로드맵으로 자리매김할 것”이라고 했다.
양국 정상은 무역협정 체결 필요성에 공감했다. 이 대통령은 “저는 한국과 남미공동시장 간 무역협정 체결을 위한 협상을 조속히 재개할 필요가 있다는 점을 설명드렸고 룰라 대통령님께서도 무역협정 체결이 긴요한 과제라는 점에 깊이 공감해줬다”고 했다.
양국은 보건, 중소기업, 농업 등에서 10건의 MOU를 체결했다. 이 대통령은 보건 분야 규제 협력 MOU에 대해 “최근 브라질에서 인기를 끌고 있는 K화장품이 더 많은 브라질 국민의 사랑을 받게 될 것”이라고 평가했다.
우주, 방산, 항공 등 미래 산업 분야에서도 협력을 강화했다. 이 대통령은 “브라질 수송기 제조에 우리 부품 기업이 참여하는 방식으로 항공 분야에서도 양국 간 공급망 협력이 진행 중”이라며 “앞으로 양국의 협력은 차세대 민항기 공동개발 등 한 단계 더 높은 수준을 향해 나아가게 될 것”이라고 말했다.
이 대통령은 한반도 평화 관련 정부 대응에 대해 룰라 대통령의 지지를 얻어냈다. 이 대통령은 “우리 두 정상은 한반도의 평화가 동북아 평화를 넘어 전 세계 평화에 깊은 영향을 미친다는 점에 공감했다”고 했다. 이어 “우리 정부는 이를 위해 남북 간 대화 협력을 재개하고 평화 공존과 공동 성장의 미래를 열어낼 확고한 의지가 있음을 룰라 대통령님께 충분히 설명드렸다”며 “양국이 한반도의 평화를 넘어 세계적인 평화의 가치를 함께 수호해나갈 것으로 믿는다”고 밝혔다.
이 밖에도 양국 정상은 문화 교류도 약속했다. 이 대통령은 “브라질 내 한국어 보급, 양국 유학생 교류를 늘려가기로 했다”며 “또한 양국 영화 산업의 탄탄한 경쟁력을 바탕으로 영화·영상 공동제작 등 콘텐츠 분야의 교류도 추진할 것”이라고 했다.
