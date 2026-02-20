메뉴
6·3 지방선거 대구 기초단체장 예비후보 등록 스타트…표심 잡기 총력전

민경석 기자
민경석 기자
수정 2026-02-20 16:47
입력 2026-02-20 16:29

정장수 前 부시장, 중구청장 예비후보 등록
달서구에선 권근상·김형일·조홍철 등록…격전 예고

정장수 전 대구시 경제부시장이 6·3 지방선거 기초단체장 예비후보 등록 첫 날인 20일 예비후보 등록을 마치고 중구 번개시장을 찾아 상인과 대화를 나누고 있다. 정장수 예비후보 측 제공
정장수 전 대구시 경제부시장이 6·3 지방선거 기초단체장 예비후보 등록 첫 날인 20일 예비후보 등록을 마치고 중구 번개시장을 찾아 상인과 대화를 나누고 있다. 정장수 예비후보 측 제공


6·3 지방선거에 도전하는 대구 지역 기초단체장과 광역·기초의원 예비후보자 등록이 20일 시작됐다. 이에 예비후보 등록을 마친 출마예정자들은 자신이 속한 정당의 상징색 점퍼를 입고 본격적인 선거운동에 나섰다.

정장수 전 대구시 경제부시장은 예비후보 등록 첫 날인 이날 오전 중구 선거관리위원회에 중구청장 예비후보 등록을 마치고 지역 내 전통시장과 복지시설을 돌며 표심 잡기에 나섰다.

정 예비후보는 “전통시장을 비롯한 현장을 돌면서 ‘해야할 일이 정말 많다’는 생각이 들었다”며 “2004년 국회의원 보좌관을 시작으로 20여 년 동안 국회와 지방정부에서 쌓아온 경험과 능력을 오롯이 중구에 녹여내겠다”고 말했다. 그러면서 “완전히 달라진 중구를 만들 것”이라고 강조했다.

권근상 전 국민권익위원회 권익개선정책국장과 김형일 전 대구 달서구 부구청장, 조홍철 전 대구시의원이 20일 달서구청장 예비후보 등록을 하며 기념 촬영을 하고 있다. 권근상·김형일·조홍철 예비후보 측 제공
권근상 전 국민권익위원회 권익개선정책국장과 김형일 전 대구 달서구 부구청장, 조홍철 전 대구시의원이 20일 달서구청장 예비후보 등록을 하며 기념 촬영을 하고 있다. 권근상·김형일·조홍철 예비후보 측 제공


같은날 달서구에서는 출마예정자 3명이 잇따라 예비후보로 등록하면서 치열한 경쟁을 예고했다. 권근상 전 국민권익위원회 권익개선정책국장과 김형일 전 달서구 부구청장, 조홍철 전 대구시의원이 달서구청장 예비후보로 등록하고 본격적인 선거전에 들어갔다.

권 예비후보는 “달서구의 새로운 도약을 위해서는 지금까지와는 다르게 일하고, 크게 바꿀 준비된 후보가 필요하다”며 “53만 구민이 체감하는 변화, 결과로 증명하는 행정을 펼치겠다”고 말했다.

예비후보 등록 이후 지역 내 충혼탑을 참배한 김 예비후보는 “28년간 공직 현장에서 쌓아온 경험과 실행력을 바탕으로 성과를 증명하는 행정을 펼치겠다”며 “작은 목소리도 정책에 담아내는 구청장이 되겠다”고 각오를 다졌다.

조 예비후보도 예비후보 등록 직후 “지금 달서구는 인구 감소와 청년 유출로 성장 동력이 멈춰 서 있는 골든타임 앞에 있다”며 “저의 집무실은 기업 현장, 국회, 정부 부처라고 생각하고 세일즈 행정 철학을 바탕으로 달서구의 이익을 위해서라면 전국 어디든 달려가겠다”고 강조했다.

김대현 전 대구시의원이 20일 서구 선거관리위원회를 찾아 서구청장 예비후보 등록을 하면서 기념 촬영을 하고 있다. 김대현 전 대구시의원 제공
김대현 전 대구시의원이 20일 서구 선거관리위원회를 찾아 서구청장 예비후보 등록을 하면서 기념 촬영을 하고 있다. 김대현 전 대구시의원 제공

서구에선 김대현 대구시의원이 전날 시의회에 사직서를 제출하고 예비후보로 등록했다. 김 예비후보는 “시의원직 사퇴는 더 큰 책임을 지기 위한 선택”이라며 “그동안 의정활동으로 쌓아온 경험과 성과를 바탕으로 말이 아닌 실천으로 증명하겠다”고 공언했다.

대구 민경석 기자
