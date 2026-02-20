이준석, 장동혁 겨냥 “떳떳한 정치 세력만 미래 말할 자격”

장동혁 ‘무죄추정 원칙’ 발언 언급

“법정원칙과 정치책임 다른 문제”

“개혁신당, 과거로부터 자유로워”

이미지 확대 개혁신당 이준석 대표가 9일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

이준석 개혁신당 대표가 20일 윤석열 전 대통령과 ‘절연’을 사실상 거부한 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “과거가 떳떳한 정치 세력만이 미래를 말할 자격이 있다”고 했다.이 대표는 이날 페이스북에서 “재판부는 12·3 비상계엄이 국헌문란을 목적으로 한 내란이었음을 분명히 밝혔다”며 “그런데 선고 다음 날 장 대표는 ‘무죄추정 원칙’을 강조하고, ‘계엄이 곧 내란은 아니다’는 입장을 내놓았다”며 이렇게 말했다. 그러면서 “개혁신당은 그 계엄이 선포된 밤, 잠긴 국회 문 앞에서 이미 ‘이것은 헌법 유린’이라고 외치고 있었다”고 덧붙였다.그는 장 대표가 윤 전 대통령에 대한 ‘무죄추정의 원칙’을 강조한 것을 두고는 “법정 원칙과 정치적 책임은 전혀 다른 문제”라며 “무죄추정은 재판 과정의 원칙이지, 판결 이후 정당이 국민 앞에 서는 방식이 아니다. 그 익숙한 관성이 안타깝다”고 지적했다.이 대표는 “개혁신당은 아직 작다. 의석도 적고, 조직도 크지 않다”면서도 “거대정당이 수십 년간 쌓아온 관성과 비효율, 과거의 짐들로부터 자유롭기에 새로운 기준을 먼저 이야기할 수 있다”고 했다. 이어 “중요한 것은 크기가 아니라 방향”이라고 덧붙였다.그러면서 “보수진영은 달라질 수 있다. 개혁신당은 그 증거가 되고 싶다”며 “부끄럽지 않은 보수, 미래를 말할 수 있는 보수를 원한다면 함께 걸어달라”고 당부했다.곽진웅 기자