장동혁, ‘절연’ 사실상 거부…한동훈 “尹세력 숙주일 뿐”

장동혁 “계엄이 곧 내란 아니란 입장”

당안팎 절연 요구에 사실상 거부 입장

“윤석열 이미 헌법·정치적 심판 받아”

“애국시민들 깃발아래 힘을 합쳐달라”

한동훈 “윤석열 노선…장동혁 끊어야”

친한계 “사실상 극우정당 선언한 것”

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회에서 윤석열 전 대통령에 대한 1심 무기징역 선고 관련, 입장을 밝히기 위해 입장하고 있다. 국민의힘

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회에서 윤석열 전 대통령에 대한 1심 무기징역 선고 관련, 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 29일 서울 여의도 국회 소통관에서 제명 결정과 관련해 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 20일 당 안팎의 ‘윤석열 전 대통령과의 절연’ 요구에 대해 “단호하게 절연해야 할 세력은 윤 전 대통령과의 절연을 앞세워 당을 갈라치기하는 세력”이라고 했다. 윤 전 대통령에 대해선 “무죄추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용돼야 한다”며 사실상 절연 요구를 거부했다. 한동훈 전 대표와 친한(친한동훈)계는 “이제 장 대표와 절연해야 한다”고 반발했다.장 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 “어제 12·3 비상계엄에 대한 1심 판결이 있었다. 윤 전 대통령에게 무기징역이 선고됐다”며 “안타깝고 참담하다”고 했다.그러면서 “국민의힘은 줄곧 계엄이 곧 내란은 아니라는 입장과 내란죄에 대한 고위공직자범죄수사처의 수사가 위법하다는 점을 일관되게 지적해 왔다”며 “1심 판결은 이러한 주장을 뒤집을 충분한 근거와 설명을 내놓지 못했고, 무죄추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용돼야 한다”고 덧붙였다.장 대표는 “윤 전 대통령은 이미 탄핵을 통해 헌법적·정치적 심판을 받았고, 국민의힘도 지난 대선에서 정치적 심판을 받았다”며 “이에 반해 이재명 대통령은 권력의 힘으로 국민 다수의 뜻을 무시하고 불소추 특권을 내세우며 5개 재판 모두 멈춰 세웠다”고 강조했다.장 대표는 당 안팎의 ‘절연 요구’에 대해선 선을 그었다. 그는 “우리는 이미 여러 차례 사과와 절연에 대한 입장을 발표했고, 변화와 혁신의 노력을 지속하고 있다”며 “사과와 절연의 주장을 반복하는 것은 분열의 씨앗을 뿌리는 것”이라고 했다.그러면서 “자신들 이익을 위해 대통령의 이름을 이용하는 세력이나 대통령과의 절연을 앞세워 당을 갈라치기하는 세력이 오히려 단호하게 절연해야 할 대상”이라고 비판했다.강성 지지자들에 대해선 “우리와 다르다 해도 다양한 목소리를 좋은 그릇에 담아내는 게 진정한 덧셈 정치이자 외연확장”이라며 “애국시민 여러분들이 국민의힘 깃발 아래 모여 힘을 합쳐달라”고 했다.한 전 대표와 친한계는 장 대표와의 절연을 주장하며 즉각 반발했다. 한 전 대표는 페이스북에서 “(장 대표는) ‘우리가 윤석열이다’라고 윤석열 노선을 분명히 했다. 보수와 국민의힘이 죽는 길”이라며 “장 대표는 단지 ‘윤석열 세력의 숙주’일 뿐 혼자서는 아무 것도 아니다”라고 지적했다.이어 “장동혁은 윤석열을 끊으면 보수는 살지만 자기는 죽으니 못끊는 것이다. 자기만 살려고 당과 보수를 팔아 넘기는 것”이라며 “보수 재건을 위해 장동혁을 끊어내야 한다”고 주장했다.친한계 박정훈 의원은 “이래도 장 대표가 선거 승리에 관심이 있다고 보나”라며 “장 대표 사퇴보다 더 좋은 선거운동 방법 있으면 제안해달라”고 했다.한지아 의원은 “장 대표와 절연 해야 한다”고 했고, 박정하 의원은 “장 대표는 오늘부로 내 사전에 없다”고 했다. 김종혁 전 최고위원은 “사실상 극우정당 선언한 것”이라고 비판했다.곽진웅 기자