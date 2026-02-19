제주지사 출마 선언한 위성곤 “민생 책임지는 일하는 도지사 되겠다”

3선 위성곤 “오직 도민 위해 일하고 싶다”
AI 프리존 구축, AI 도민비서 도입 구상도
농수산물유통공사 설립, 마사회 이전 추진
출마 선언 후 동문·서문시장 찾아 민생 행보
위성곤(3선·제주 서귀포) 더불어민주당 의원은 19일 “제주 사회 대전환을 이끌고 민생을 직접 책임지는 ‘일하는 도지사’가 되겠다”며 제주지사 선거 출마를 공식화했다.
위 의원은 이날 오후 제주대 정문에서 기자회견을 열고 국회의원으로서의 활동이 도민의 삶에 직접적인 역할보다는 조력자에 머물렀다는 한계를 언급하며 오직 도민을 위해 ‘일’ 하고 싶다고 했다.
위 의원은 제주의 미래를 바꿀 6개 핵심 비전도 제시했다. 우선 제주국제과학기술대학원(JIST)과 국가 인공지능(AI) 데이터센터 설립을 통해 도민 모두가 AI를 활용할 수 있는 ‘AI 프리존’을 구축하겠다고 했다. 행정이 먼저 필요한 복지를 제안하는 ‘AI 도민비서’ 도입 구상도 밝혔다.
위 의원은 “기후위기, 에너지, AI 등 이재명 정부가 그려가는 사회 대전환의 흐름에서 제주만 뒤처져서는 안 된다”며 제주를 이재명 정부 기본사회의 선도 모델로 만들겠다고 했다. 또 디지털 주민투표와 1000억원 규모의 주민참여 예산을 통해 ‘도민 주권 시대’를 열겠다는 구상도 밝혔다.
에너지 분야에선 제주에너지공사가 주도하는 개발을 통해 ‘햇빛연금’과 ‘바람연금’ 등 수익이 도민에게 직접 돌아가는 구조를 만들고, 탄소크레딧 거래소를 설립해 제주의 청정 가치를 경제적 보상으로 연결하겠다고 했다. ‘청년 기본소득’ 과 ‘청년 기본금융’ 등 청년 정책 구상도 언급했다. 1차 산업 보호를 위해 농수산물 유통공사 설립과 한국마사회 본사의 제주 이전을 통한 ‘말 산업 클러스터’ 구축도 추진한다는 계획이다.
골목상권 회복을 위한 소상공인회의소 설립과 ‘제주 민생회복 3-3-3 패키지’, 지역화폐 ‘탐나는 전’의 순환형 개편도 제시했다.
위 의원은 “행사장에 가서 박수만 받는 도지사가 아니라 24시간 소통하며 도민의 실속을 챙기는 꼼꼼한 민생 도지사가 되겠다”고 했다.
위 의원은 모교인 제주대에서 출마 선언을 한 뒤 동문시장과 서문시장을 방문해 민생 현장의 목소리를 경청했다. 위 의원은 서귀포고와 제주대를 졸업하고 20대 국회에 입성한 뒤 내리 3선했다. 현재 국회 기후위기특별위원회 위원장을 맡고 있다.
김헌주 기자
