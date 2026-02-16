[속보] 장동혁 “노모, 대통령 글에 ‘얼른 죽어야지’…불효자는 운다”

장동혁 국민의힘 대표는 16일 이재명 대통령이 주택 6채를 보유한 자신을 비판하는 취지의 글을 올린 데 대해 “대통령 때문에 새해 벽두부터 불효자는 운다”고 응수했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북에 “명절이라 95세 노모가 살고 계신 시골집에 왔다”며 이같이 말했다. 모친이 살고 있는 충남 보령시의 시골집 사진도 함께 올렸다.
그는 “대통령이 X에 올린 글 때문에 노모의 걱정이 크다”라며 “‘이 집 없애려면 내가 얼른 죽어야지’(라고 하셨다)”고 전했다.
이어 “(어머니가) ‘공부시켜서 서울 보내놨으면 서울에서 국회의원 해야지 왜 고향 내려와서 대통령한테 욕을 먹냐’고 화가 잔뜩 나셨다”라며 “홀로 계신 장모님만이라도 대통령의 글을 보지 않으셨으면 좋겠다”고 덧붙였다.
앞서 이 대통령은 이날 새벽 X에 장 대표가 주택 6채를 보유했다는 내용의 기사를 공유하면서 “국민의힘은 다주택자를 규제하면 안 되고, 이들을 보호하며 기존의 금융 세제 등 특혜를 유지해야 한다고 보냐”라고 공개 질의했다.
이 대통령이 직접 장 대표를 언급하며 다주택자에 대한 특혜 손질에 반대하느냐는 식으로 반격한 건 이번이 처음이다.
지난해 10월 국회 공직자윤리위원회가 공개한 국회의원 재산 변동사항에 따르면 장 대표는 서울 구로동 아파트와 노모가 거주하는 충남 보령 웅천읍 단독주택 등 주택 6채의 지분 전체 또는 일부를 소유 중이다.
이에 대해 장 대표는 “다 합쳐도 실거래가 8억 5000만원 정도이며, 실거주용이거나 다른 목적을 가지고 있다”고 해명한 바 있다.
윤예림 기자
