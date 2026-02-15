혁신당 “쿠팡, 로저스에 66억원 보상…오만한 처사”

이미지 확대 지난해 12월 국회 청문회에서 해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 답변하고 있다. 2025.12.30. 안주영 전문기자

조국혁신당이 15일 국회 청문회에서 위증 논란을 일으킨 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 본사로부터 약 66억원의 주식을 보너스로 받은 것과 관련해 정부의 대응을 촉구했다.박찬규 조국혁신당 대변인은 이날 논평을 통해 “국회 청문회 위증 피의자에게 66억원 ‘주식 보너스’가 터졌다. 바로 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표 이야기”라며 “미국의 부당한 디지털 통상 압박과 쿠팡의 국적 세탁 로비에 단호히 맞서라”고 밝혔다.전날 쿠팡의 모기업 미국 쿠팡Inc가 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시한 주식보유 변동 보고서에 따르면 로저스 임시대표 겸 쿠팡Inc 최고행정책임자(CAO)·법률고문은 성과 조건부 보상주식으로 쿠팡 클래스A 주식 26만 9588주를 부여받았다. 457만 7604달러(약 65억 8000만원) 규모다.박 대변인은 “쿠팡은 ‘예정된 성과 보상’이라 강변할 테지만 국민에게는 수사 중 인물에 대한 ‘입막음용’으로 보인다. 대한민국 법치를 비웃는 쿠팡의 오만한 처사”라고 주장했다. 이어 “쿠팡의 정체성은 기만적인 ‘신분 세탁’ 그 자체”라며 “미국인이 알지도 못하는 앱이 미국 정가에서는 ‘애국 기업’으로 둔갑했다. 지난 5년간 수백만 달러를 워싱턴에 뿌린 결과”라고 강조했다.그는 “쿠팡은 트럼프 측근들을 줄줄이 영입하며 ‘미국 기업’이라는 방패를 샀다. 한국 소비자 주머니에서 나온 돈이 미국 정치권의 뒷돈이 되고 그 돈은 다시 한국 정부를 협박하는 부메랑이 돼 돌아오고 있다”고 했다. 박 대변인은 “미국 정치권의 행태 또한 목불인견”이라며 “특히 밴스 부통령이 직접 압박에 나선 것은 명백한 내정 간섭이자 외교적 결례”라고 전했다.이어 “조국혁신당은 쿠팡의 기만적 로비와 미국의 부당 간섭을 강력히 규탄한다”며 “무엇보다 정부 차원에서 타결된 한미 무역 합의를 볼모로 잡는 것은 명백한 패권적 갑질”이라고 했다. 그러면서 “정부는 쿠팡과 미 정치권의 압박에 당당히 맞서기를 바란다. 쿠팡에 대한 정부 차원의 모든 수사와 조사는 한 치 후퇴도 없이, 차질 없이 진행돼야 할 것”이라고 했다.문경근 기자