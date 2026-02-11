정치 텔레그램으로 공천헌금 의혹 구명 나선 무소속 강선우 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/02/11/20260211008007 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-02-11 00:53 입력 2026-02-11 00:53 이미지 확대 텔레그램으로 공천헌금 의혹 구명 나선 무소속 강선우 홍기원 더불어민주당 의원이 10일 국회 본회의장에서 정치자금법 위반 혐의 등으로 구속영장이 청구된 강선우 무소속 의원이 보낸 텔레그램 메시지를 읽고 있다. 이 메시지에는 강 의원이 ‘1억원 공천헌금 수수’ 의혹과 관련한 경위를 해명하는 내용이 담겼다.안주영 전문기자 홍기원 더불어민주당 의원이 10일 국회 본회의장에서 정치자금법 위반 혐의 등으로 구속영장이 청구된 강선우 무소속 의원이 보낸 텔레그램 메시지를 읽고 있다. 이 메시지에는 강 의원이 ‘1억원 공천헌금 수수’ 의혹과 관련한 경위를 해명하는 내용이 담겼다. 안주영 전문기자 2026-02-11 8면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지