국힘 ‘대안과 미래’ 소속 의원들 “일체의 징계 논의 중단하라”

“덧셈 정치 못할 망정 뺄셈 정치 지속”

당헌·당규 개정 논의 의총 소집 요구도

이미지 확대 이성권 등 국민의힘 ‘대안과미래’ 소속 의원들이 10일 서울 여의도 국회 의원회관에서 회동하고 있다. 뉴시스

국민의힘 소장파 의원 모임인 ‘대안과 미래’ 소속 의원들이 10일 당내 ‘보복 징계전’ 양상에 대해 “당내 일체의 징계 논의를 중단하고 이 정국을 끝낼 필요가 있다”고 했다.이성권 의원은 모임 후 기자들과 만나 “한동훈 전 대표와 김종혁 전 최고위원에 대한 징계에 이어서 당내 징계 관련 분위기가 있는데 지방선거를 앞두고 덧셈 정치는 못할 망정 뺄셈 정치가 지속되고 있다”며 이렇게 말했다. 이어 “당내 갈등과 배제의 정치가 횡행하는 것은 지선 승리에 도움이 되지 못한다”며 “(징계) 자제와 철회, 지도부의 정치적 노력을 촉구한다”고 했다.이 의원은 징계 논의 중단과 관련해 대상에 배현진 의원과 보수 유튜버 고성국씨 등이 포함되는지에 대해선 “자연스럽게 그 부분까지 포함해 얘기가 됐다”며 “충분한 정치적 대화를 통해 (징계 논의를) 철회시킬 수 있다고 본다”고 했다. 요구 배경으로는 “끊임없이 갈등하고 배제하고 ‘숙청’이라는 얘기까지 나온 상황인데 (국민께) 신뢰를 받지 못한다”고 설명했다.당 최고위원회의는 전날 한 전 대표에 이어 김 전 최고위원에 대한 제명을 확정했다. 또 다른 친한(친한동훈)계 배현진 의원도 징계 위기에 놓인 가운데 유튜버 고성국씨에 대한 징계 요구도 맞물리며 당내 징계전이 이어지는 상황이다.대안과 미래는 중앙당의 인구 50만 명 이상 지역 기초단체장에 대한 공천 허용 등을 골자로 한 당헌·당규 개정 논의를 위한 의원총회 소집도 요구했다. 이 의원은 “어제(9일) 의원총회에 보고된 당헌·당규 개정안에 대해 심각한 우려를 표명하며 당내 토론과 숙의를 위한 의원총회 소집을 요구할 것”이라며 “내일(11일) 정도 시점으로 소집을 요구할 생각”이라고 했다.이 의원은 “인구 50만명이란 기준도 왜 거기서 잘리는지 잘 모르겠다”라며 “당내 민주주의는 권한을 분산시키는 것인데 이는 (중앙당 권한을) 다시 집중하는 것이니까 (민주주의) 역행이라고 볼 수밖에 없다”고 지적했다.곽진웅 기자