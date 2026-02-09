[속보] 민주, ‘베트남 처녀 수입’ 발언 진도군수 제명… 논란 5일만

이미지 확대 김희수 진도군수가 4일 전남 서부권 9개 시군을 대상으로 광주·전남 행정통합에 대한 의견을 듣는 타운홀 미팅에서 인구소멸 대응책 관련 언급을 하면서 외국인 여성을 ‘수입’ 대상으로 표현해 논란이 일고 있다. 목포MBC 유튜브 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당은 9일 외국인 여성에 대한 비하 발언을 한 김희수 진도군수를 논란 5일 만에 제명했다.박수현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 열린 최고위원회의 후 기자들과 만나 “비공개 최고위원회의에서 중대한 징계 사유가 발생한 당원 1명에 대해 최고위 비상 징계가 의결됐다”며 이같이 밝혔다.박 수석대변인은 이어 “대상자는 김희수 진도군수, 사유는 2월 4일 생방송으로 개최된 광주·전남 타운홀미팅에서 외국인 여성에 대한 비하 발언으로 물의 일으킨 내용”이라며 “최고위원 전원 만장일치로 제명됐다”고 설명했다.앞서 김 군수는 지난 4일 해남문화예술회관에서 열린 타운홀미팅 “광주·전남이 통합을 할 때 인구 소멸에 대한 것을 법제화를 해서 정 못하면 스리랑카나 베트남이나 그쪽 젊은 처녀들 좀 수입을 해서 농촌 총각들 장가도 보내야 한다”고 말해 논란이 일었다.해당 발언이 알려진 뒤 주한 베트남대사관은 전남도지사실과 진도군수실 앞으로 공식 항의 서한을 발송했다. 대사관은 서한에서 해당 발언이 베트남 여성의 존엄을 훼손하고 양국 간 우호 관계에 부정적 영향을 미칠 수 있다며 깊은 유감을 표명하고, 책임 있는 조치와 재발 방지를 요구했다.김 군수는 지난 5일 “해당 발언은 농어촌 지역의 심각한 인구 감소와 결혼·출산 기반 약화라는 구조적 문제를 지적하며, 산업 활성화만으로는 인구 소멸 문제를 해결할 수 없어 광주·전남 통합 지자체 및 국가 차원의 적극적인 제도적 대응이 필요하다는 취지에서 나온 것”이라며 “외국 미혼 여성의 유입을 늘려야 한다는 발언을 하고자 했는데 ‘수입’이라는 단어를 잘못 선택해 부적절한 발언을 하는 실수를 했다”고 해명했다.이정수 기자