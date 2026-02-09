조국 “13일까지 합당 여부 답하라”… 민주 “10일 의총 후 결론”

여권 정치 지도 이번주 분수령

이미지 확대 조국 조국혁신당 대표가 8일 국회에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 조 대표는 더불어민주당과의 합당과 관련해 “어떠한 밀약도 없었다”면서 “설 연휴가 시작되는 13일 전까지 민주당의 공식 입장을 결정해 달라”고 촉구했다.

더불어민주당이 조국혁신당과의 합당을 둘러싸고 내홍에 휩싸인 가운데 10일 의원총회가 합당 추진 관련 최대 분수령이 될 전망이다. 합당 문제로 민주당 내 갈등이 커지면서 권력투쟁 양상으로 치닫자 조국 혁신당 대표는 오는 13일까지 합당 관련 공식 입장을 결정해 달라며 민주당에 ‘데드라인’을 제시했다.조 대표는 8일 국회 기자간담회에서 “설 연휴가 시작되는 13일 전까지 민주당의 공식적이고 공개적인 답변이 없으면 합당은 없는 것으로 하겠다”고 밝혔다.정청래 민주당 대표가 지난달 22일 혁신당에 전격 합당을 제안한 이후 논의의 진전은 없고 혁신당을 향한 비난의 수위가 점차 높아지자 구체적인 협상 기한을 직접 제시한 것으로 풀이된다.조 대표는 “합당하지 않고 별도 정당으로 선거 연대를 이룰 것인지 아니면 선거 연대도 하지 않을 것인지, 또는 하나의 정당 안에서 가치와 비전 경쟁을 할 것인지 명확하게 선택해 달라”고 했다. 그러면서 “(합당하기로) 공식 결정하면 대표 간 만남이 있어야 한다”며 정 대표와의 회동도 제안했다.조 대표는 간담회에 앞서 페이스북에 “정 대표의 합당 제안 후 나에 대한 허위 비방이 대대적으로 올라오고 있다”며 “악의적으로 거짓 사실을 만들어 나를 ‘반이재명’ 인사로 낙인찍으려 하는 것”이라고 적었다.이에 대해 민주당은 당내 의견 수렴 절차를 통해 조속히 입장을 정리하겠다는 답을 내놓았다. 정 대표는 10일 재선 의원 모임 및 의원총회, 12일 상임고문단 회동을 앞두고 있다.다만 혁신당과의 지도부 배분 등 구체적 내용이 담긴 이른바 ‘대외비 문건’ 유출 사건으로 갈등의 골이 깊어진 만큼 이견이 쉽게 좁혀지지 않는 양상이다.황명선 최고위원은 조 대표가 합당 관련 시한을 못박은 것과 관련해 “조 대표가 이미 ‘합당은 현실적으로 어렵다’고 판단했고 공개적으로 이 문제를 정리하기 위한 선제 조치로 보인다”고 했으며, 이언주 최고위원도 “우리 당의 일은 우리가 알아서 할 터이니, 본인 당의 일에 신경 쓰길 바란다”고 쏘아붙였다.이런 가운데 정 대표는 이날 저녁 국회의원회관에서 비공개 최고위원회의를 열고 지방선거 전 합당 추진에 반대하는 최고위원들의 입장을 경청했다.박수현 민주당 수석대변인은 최고위 후 기자들과 만나 “10일 의원총회에서 의견을 듣고 충분히 검토하기로 했다”면서 “정 대표는 ‘최고위가 단결하고 화합하는 지도부의 모습으로 국민과 당원들께서 걱정하시지 않도록 하자’라고 마무리 발언을 했다”고 전했다.이준호·김서호 기자