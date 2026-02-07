李대통령 “한국인 건들면 패가망신”…보이스피싱 뜸해진 이유 밝혔다

이미지 확대 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 6일 창원컨벤션센터에서 열린 ‘경남의 마음을 듣다’ 타운홀 미팅에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단 2026.02.06.

이재명 대통령이 최근 보이스피싱 범죄가 줄어든 배경으로 경찰과 국가정보원의 공조 성과를 직접 언급하며 공개적으로 치하했다.이 대통령은 6일 자신의 엑스에 캄보디아에서 대규모 온라인 사기 범죄 조직이 검거됐다는 기사를 공유하며 “요즘 보이스피싱이 조금 뜸해진 것 같지 않습니까?”라고 적었다. 이어 “경찰 코리아전담반과 국가정보원의 활약 덕분”이라고 밝혔다.이 대통령은 특히 “한국인 건들면 패가망신”이라며 “캄보디아 스캠 범죄 단지에서 체포된 외국인 범죄자 2000여 명 중 한국인은 0명”이라고 강조했다. 그러면서 “경찰과 국정원을 칭찬한다”고 덧붙였다.이 대통령이 공유한 보도에 따르면 캄보디아 정부는 최근 베트남 접경 도시 바벳에 위치한 대규모 온라인 사기 거점을 급습해 외국인 가담자 2223명을 검거했다. 캄보디아 내 단일 사업장 기준으로는 역대 최대 규모로, 이번 작전에는 700여 명의 병력이 투입됐다.검거된 인원을 국적별로 보면 중국인이 1792명으로 약 80%를 차지했고, 미얀마 179명, 베트남 177명, 인도 36명, 네팔 30명, 대만 5명, 라오스 2명, 말레이시아·멕시코 각 1명 등이었다. 한국인은 단 한 명도 포함되지 않았다.이를 두고 한국 정부가 해당 지역을 여행금지지역으로 지정하고, 캄보디아 정부와 협력해 한국 경찰과 현지 경찰관이 공동으로 근무하는 ‘코리아전담반’을 운영해온 점이 범죄 억제에 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.이 대통령은 이날 경남 거제시 견내량 인근에서 열린 남부내륙철도 착공식 참석 일정 중에도 관련 내용을 언급하며, 해외 스캠 범죄에 대한 강경 대응 기조를 재확인했다.김유민 기자