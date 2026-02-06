장동혁 “직을 걸라” 발언에 “조폭식 공갈 협박…정치를 포커판 만들어” 반발

권영진 “이대로 가면 지방선거 필패”

김용태 “자해 정치에 기대도 물거품”

임이자 “절박함 표현한 것 아니겠나”

장동혁 국민의힘 대표가 5일 국회에서 현안 기자간담회를 하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 사퇴나 재신임 투표 요청에 ‘직을 걸라’고 말한 것을 두고 당내에서는 “민주정당의 지도자의 입에서 나왔다고는 도저히 믿기지 않는 조폭식 공갈 협박”이라고 맞받는 등 잡음이 이어지고 있다.국민의힘 소장파 의원 모임인 ‘대안과미래’ 소속 권영진 의원은 6일 페이스북에 장 대표가 제안한 조건부 사퇴와 재신임을 거론하며 “이런 독재적 발상이 어디있냐”며 “당원게시판 문제로 한동훈 전 대표를 제명한 것은 선거를 앞두고 해서는 안 될 뺄셈의 정치이자 자유민주주의 정당임을 스스로 포기하는 잘못된 결정”이라고 했다.다만 권 의원은 “장 대표에 대한 사퇴나 재신임 요구에 동의하지 않는다”며 “그것은 당의 통합이 아니라 또 다른 갈등과 분열을 촉발시키고, 위로부터의 분열을 아래로까지 심화시키는 결과를 초래할 것이기 때문”이라고 했다. 그러면서 “이대로 가면 지방선거는 필패할 것이다. 사퇴도 재신임도 요구하지 않을 테니 제발 정신 좀 차리라”고 일갈했다.앞서 장 대표는 전날 “누구라도 요구하면 여기에 응해 전 당원 투표로 뜻을 묻겠다. 당대표뿐 아니라 의원직도 사퇴하겠다”며 “다만 그런 요구할 의원이나 단체장이 있다면 그에 상응하는 정치적 책임을 져야 한다”고 말했다.지난달 30일부터 재신임 투표를 요구해왔던 초선 김용태 의원은 CBS 라디오에서 장 대표의 발언에 대해 “정치를 하라고 했더니 포커판을 만들어버렸다”며 “당 대표의 인식 수준, 자해 정치 수준에 최소한의 기대마저도 물거품이 되는 것 같아서 굉장히 안타깝다”고 말했다.그러면서 “지금 이 논의가 왜 나오는 거냐, 지방선거 이기자는 거 아니겠냐”며 “윤어게인, 계엄옹호, 부정선거를 이야기하는 분들을 끊어내지 못하면 선거 치르면 100전 100패”라고 말했다. 또한 “장동혁 대표는 전두환의 길을 갈 것인지, 김영삼의 길을 갈 건지 선택해야 한다. 지금 당장 노선을 바꿔야 한다”고 요구했다.친한(친한동훈)계의 반발도 거세다. 중앙윤리위원회에서 ‘탈당 권고’ 징계를 받은 친한계 김종혁 전 최고위원은 CBS 라디오에서 “장 대표 발표문 보면서 윤석열 전 대통령 계엄 포고령 보는 줄 알았다”고 했다. 그러면서 “나경원 의원 당대표 출마하지 말라는 연판장에 서명한 것으로 기억하는데, 무슨 권한으로 그런 주장을 하셨냐. 수석 최고위원 자리를 던져버려서 한동훈 대표 체제를 무너뜨렸냐”고 물었다.반면 장 대표의 발언이 진정성에서 비롯됐다는 의견들도 나왔다. 임이자 의원은 SBS 라디오에 나와 “(장 대표가) 국회의원직까지 사퇴하겠다고 한 것은 절박함을 표현한 것 같다”라며 “우후죽순 재신임과 사퇴를 요구하기보다, 그렇게 하려면 진정성을 가지고 해달라는 그런 측면이 아니었나 생각한다”고 말했다.장예찬 여의도연구원 부원장은 YTN 라디오에서 “어제 기자회견 이후 당내에서 장 대표의 사퇴를 요구하거나 비대위 체제를 거론하는 사람은 다 사라지지 않겠나”라고 말했다.박효준 기자