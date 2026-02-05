우원식 “설 전후 지선·개헌 동시 투표 개정 시한…마지막까지 설득”

국민투표법 개정·개헌 중점 과제 강조

국민투표법 “상임위 심사 어려움 사실”

국회 경호권 독립…경호국 신설 추진도

이미지 확대 우원식 국회의장이 5일 서울 여의도 국회 사랑재에서 신년 기자회견을 하고 있다. 2026.2.5 국회 사진기자단

우원식 국회의장은 5일 “설(17일) 전후를 지방선거 (개헌) 동시 투표를 위한 개정 시한으로 보고 있다”며 “마지막까지 최선을 다해 설득해볼 작정”이라고 밝혔다.우 의장은 이날 국회 사랑재에서 가진 신년 기자회견에서 남은 임기 동안 역점을 둘 중점과제로 국민투표법 개정과 개헌을 첫째로 꼽으면서 이같이 말했다.우 의장은 국민투표법 개정과 개헌 관련 “조금 진전이 있는 것 같다”면서 “최근 대통령 신임 정무수석과 여당 원내대표가 모두 지방선거 ‘원포인트 개헌’을 이야기했고, 조국혁신당도 동의하고 있다. 어제는 국민의힘 장동혁 대표가 처음으로 개헌을 꺼냈다”고 강조했다.다만 우 의장은 “상임위 심사 중인 국민투표법 개정은 계속 소통은 하고 있지만, 아직까지는 어려움이 있는 게 사실”이라고 덧붙였다.12·3 비상계엄 사태 이후 핵심과제로는 국회 경호경비체계 개편도 언급했다. 우 의장은 “그간 태스크포스(TF)를 구성해서, 비상 상황 시 국회 기능 유지를 위한 종합대책을 논의해왔다”면서 “국회 경호권 독립이 핵심이다. 국회와 경찰로 이원화된 현행 지휘체계를 일원화하는 국회의 독자적 경호경비 전담 조직, 경호국 신설을 추진하고 있다”고 했다.앞서 우 의장은 지난해 4월 6일 기자회견에서도 ‘대선·개헌 동시 투표’를 제안했다 사흘 만에 공식 철회한 바 있다. 당시 우 의장은 일각에서 개헌 제안을 ‘내각제 개헌’으로 규정한 것을 두고 유감의 뜻을 밝히기도 했다.강윤혁 기자