이재명 대통령 신년 기자회견 지켜보는 민주당 지도부

안주영 기자
안주영 기자
수정 2026-01-21 10:29
입력 2026-01-21 10:29
이미지 확대
정청래 더불어민주당 대표, 한병도 원내대표를 비롯한 의원들이 21일 오전 서울 여의도 국회에서 이재명 대통령 신년 기자회견을 시청하고 있다.2026.01.21 안주영 전문기자
정청래 더불어민주당 대표, 한병도 원내대표를 비롯한 의원들이 21일 오전 서울 여의도 국회에서 이재명 대통령 신년 기자회견을 시청하고 있다.2026.01.21 안주영 전문기자


정청래 더불어민주당 대표, 한병도 원내대표를 비롯한 의원들이 21일 오전 서울 여의도 국회에서 이재명 대통령 신년 기자회견을 시청하고 있다.

안주영 전문기자
