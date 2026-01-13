장동혁·이준석 “정권 부패 앞에 野 역할 해야”…‘특검 공조 거부’ 조국 압박

국민의힘-개혁신당, 당 대 당 공조
국민의힘 대표실에서 장·이 회동
野 공조 거부한 조국혁신당 참여 촉구
이준석 “빨강·파랑 편파 대응 안 돼”
장동혁 “與 견제하는 野 역할 다해야”
“야당이 야당 역할 못 하면 국민 배신”
장동혁 국민의힘 대표와 이준석 개혁신당 대표가 13일 처음으로 만나 더불어민주당의 김병기·강선우 의원의 공천헌금 의혹과 통일교 금품수수 의혹에 대한 신속한 특검 도입을 촉구했다. 두 사람이 직접 만난 것은 이번이 처음으로 특검법 관철을 위해 당 대 당 공조를 강화할 예정이다.
이날 만남은 지난 11일 이 대표의 조국 조국혁신당 대표를 포함한 ‘야당 대표 연석 회담’ 제안으로 성사됐다. 조 대표는 이 대표의 제안을 거부했으나 장 대표는 ‘조건 없는 수용’으로 화답했고 전화 통화에 이어 속전속결로 만남이 이뤄졌다.
이날 회동은 이 대표가 장 대표의 대표실을 찾는 형식으로 진행됐다. 이 대표가 옛 친정인 국민의힘의 당대표실을 찾은 것도 2022년 7월 이후 처음이다. 이 대표는 “솔직하게 말하겠다. 개혁신당은 국민의힘의 내재적 한계를 극복하겠다는 취지에서 시작됐던 당이고, 그 생각은 지금도 변함없다”며 “그러나 정치와 사법제도를 망가뜨리는 거악 앞에서는 공조가 필요하다고 판단했다”고 말했다.
이어 이 대표는 “지금은 자신들의 허물을 뭉개는 데 매진하는 부패한 권력을 지적해야 할 때”라며 “안타깝게도 오늘 이 자리에 조국혁신당은 함께 하지 못했다. 국민께서 지난 총선에서 조국혁신당에 표를 주신 이유가 무엇이었겠느냐. 부패한 권력에 맞서 싸우라고 주신 건 아니었겠느냐”고 지적했다. 특히 “기득권의 비리를 척결하라고 주신 것 아니겠느냐”며 “그 부패한 권력이 빨간 정부인지 파란 정부인지 가려서 편파적 대응을 하라고 표를 준 국민들이 있겠느냐”고 반문했다.
이 대표는 이어 “지금 1억원짜리 공천 거래 녹취록이 있고, 5579억이 증발한 계좌가 있고, 민주당 의원들에게 흘러간 통일교 돈이 있다”며 “이 명백한 정권의 부패 앞에서 야당이라면 어떻게 특검 공조를 거부할 수 있겠느냐”고 말했다.
그러면서 “저는 조국혁신당이 비례위성정당으로 의석을 얻은 다른 민주당 2중대, 3중대, 4중대 정당과는 다르다고 생각했기에 이 제안을 했던 것”이라며 “그런데 결국 다르지 않다면 국민들이 크게 실망하게 될 것이고 이대로 간다면 조국혁신당은 민주당의 종속 정당이 될 수밖에 없다”고 조 대표를 다시 한번 압박했다.
장 대표는 “이 대표가 왜 우리가 특검을 해야 하고, 야당 대표들이 왜 절박한 마음으로 모여야 하는지에 대해 정확히 말씀해주셨다”며 “조 대표가 못 온 것이 아쉽다. 야당이 야당의 역할 못 하면 그것은 스스로 국민을 배신하는 것”이라고 말했다.
장 대표는 또 “야당이 여당을 견제하는 역할을 할 때 국민들께서 뽑아주신 그 역할에 답하는 것”이라며 “이번엔 반드시 대장동 항소 포기, 통일교 특검과 공천·뇌물 특검을 반드시 이뤄내야 한다”고 강조했다. 그러면서 “먼저 그런 결기를 보여준 이 대표에게 감사하고 이 자리가 반드시 결실을 만들어 내는 자리가 되길 바란다”고 했다.
손지은·박효준 기자
