국힘, 지방선거 새 당명으로 치른다… ‘빨강’ 상징도 수정 가능성

책임당원 개정 설문서 68% 찬성

국민 공모 거쳐 설 연휴 전 마무리

‘최장수 당명’ 한나라당 15년 사용

이미지 확대 송언석 국민의힘 원내대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 김민수 최고위원, 송 원내대표, 장동혁 대표, 신동욱·양향자 최고위원.

2026-01-13 4면

국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 약 5년 반 만에 당명을 교체하기로 했다. 12일 당명 개정 절차에 착수한 국민의힘은 설 연휴 전 새 당명을 확정하고 바뀐 이름으로 지방선거를 치른다는 구상이다.국민의힘은 지난 9~11일 책임당원 77만 4000여명에게 당명 개정 찬반을 묻는 조사를 실시했다. 책임당원의 25.24%가 조사에 참여했고 이 중 68.19%(13만 3000여명)가 당명 개정에 찬성 의사를 밝혔다. 당명 교체는 지난 7일 장동혁 대표가 내놓은 ‘이기는 변화’ 쇄신안의 핵심 중 하나로 이에 대한 당원들의 지지가 확인된 셈이다.장 대표는 이날 KBS 방송에서 “당명을 바꾸는 것은 단순히 명칭만 바꾸는 게 아니라 결국은 새롭게 국민의힘의 가치를 재정립하는 것”이라고 말했다. 또 “자유민주주의와 시장경제, 안보에 대한 확고한 가치 등 보수 정당의 가치는 그대로 지키되 변화와 혁신을 주도해 가는 정당의 면모를 갖출 수 있는 당의 이름과 방향을 찾겠다”고 강조했다.국민의힘은 오는 18일까지 전 국민을 대상으로 당명을 공모한다. 이미 책임당원을 대상으로는 1만 8000여건의 당명 아이디어가 접수됐다. 공모전과 전문가 검토 등을 거쳐 설 연휴 전까지 절차를 완료한다. 당의 상징색인 ‘빨간색’을 유지하느냐에 관해서도 추가 논의를 거칠 방침이다.국민의힘이 당명 개정에 나서면서 2020년 9월부터 사용한 ‘국민의힘’이라는 명칭은 소속 대통령의 계엄 선포와 탄핵이라는 기록과 함께 역사 속으로 사라지게 된다. 국민의힘 계열 정당에서 가장 오랫동안 쓰인 당명은 ‘한나라당’이다. 조순 초대 총재가 직접 지어 1997년부터 2012년까지 사용했다. 2012년 ‘박근혜 비대위’가 들어서면서 ‘새누리당’으로 당명을 바꿨다. 새누리당은 박근혜 전 대통령 탄핵으로 간판을 내렸다. 이후에는 ‘자유한국당’, ‘미래통합당’ 순서로 이름을 바꿨으나 오래가지 못했다.손지은·박효준 기자