北김정은, 푸틴 대통령에 “당신의 모든 정책과 결정 무조건 지지”

북한 조선중앙TV는 지난해 9월 3일 중국 전승절 80주년 열병식 참석차 베이징을 방문한 김정은 국무위원장이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담했다고 보도했다. 사진은 포옹하는 김정은 위원장과 푸틴 대통령. 2025.09.04. 조선중앙TV 캡처

김정은 북한 국무위원장이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 회답 서한을 보내 “당신의 모든 정책과 결정들을 무조건적으로 지지할 것”이라는 뜻을 밝혔다.북한 노동당 기관지인 노동신문은 김 위원장이 지난 8일 푸틴 대통령 앞으로 보낸 회답 서한의 전문을 9일 공개했다.김 위원장은 서한에서 “가장 친근한 나의 동지, 당신이 보내준 따뜻한 축하 편지를 기쁜 마음으로 반갑게 받았다”며 “이 기회를 빌어 당신과의 친분관계를 가장 귀중한 것으로 그리고 자랑으로 간직하고 있다”고 전했다.이어 “우리들의 긴밀한 협력은 앞으로도 조로(북러) 사이의 포괄적인 전략적 동반자 관계의 정신에 맞게 그리고 두 나라의 전략적 이익과 양국 인민의 지향과 염원에 부합되게 여러 방면에서 계속될 것”이라고 덧붙였다.특히 김 위원장은 “나는 당신의 모든 정책과 결정들을 무조건적으로 존중하고 무조건적으로 지지할 것이며 당신과 당신의 러시아를 위해 언제나 함께 할 용의가 있다”면서 “이 선택은 불변하며 영원할 것”이라고 강조했다.신문이 이번 편지를 회답 서한이라고 언급한 점에서 푸틴 대통령이 먼저 김 위원장에게 축전을 보냈던 것으로 추정된다. 다만 현재까지 북한 매체를 통해 푸틴 대통령이 보낸 축전의 구체적인 내용은 공개되지 않았다.김 위원장이 회답 서한을 보낸 1월 8일은 그의 생일로 알려져 있다. 이에 푸틴 대통령이 김 위원장의 생일을 축하하기 위해 편지를 보냈을 가능성도 제기된다. 앞서 김 위원장은 지난해 10월 푸틴 대통령의 생일을 맞아 축전을 보낸 바 있다.백서연 기자