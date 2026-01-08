정치 국민의힘, 개인정보 유출 국조 요구서 의안과에 제출 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/01/08/20260108500085 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-01-08 11:26 입력 2026-01-08 11:26 이미지 확대 곽규택 국민의힘 원내수석대변인 등 원내부대표단이 8일 국회 의안과에 개인정보와 정부 주요 전산망 해킹 및 정보 유출 사고 재발방지대책 마련을 위한 국정조사 요구서를 제출하고 있다.2026.1.8안주영 전문기자 곽규택 국민의힘 원내수석대변인 등 원내부대표단이 8일 국회 의안과에 개인정보와 정부 주요 전산망 해킹 및 정보 유출 사고 재발방지대책 마련을 위한 국정조사 요구서를 제출하고 있다 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지