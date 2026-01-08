메뉴
국민의힘, 개인정보 유출 국조 요구서 의안과에 제출

안주영 기자
수정 2026-01-08 11:26
입력 2026-01-08 11:26
이미지 확대
곽규택 국민의힘 원내수석대변인 등 원내부대표단이 8일 국회 의안과에 개인정보와 정부 주요 전산망 해킹 및 정보 유출 사고 재발방지대책 마련을 위한 국정조사 요구서를 제출하고 있다.2026.1.8
곽규택 국민의힘 원내수석대변인 등 원내부대표단이 8일 국회 의안과에 개인정보와 정부 주요 전산망 해킹 및 정보 유출 사고 재발방지대책 마련을 위한 국정조사 요구서를 제출하고 있다

안주영 전문기자
