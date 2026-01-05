정치 정청래 “통일교 특검에 국힘이 빼자는 신천지 꼭 포함” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/01/05/20260105500042 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-01-05 10:17 입력 2026-01-05 10:17 이미지 확대 5일 정청래 더불어민주당 대표가 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언 하고 있다.2026.1.5안주영 전문기자 5일 정청래 더불어민주당대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 “민주당 새해 1호 법안은 2차 종합 특검법, 통일교·신천지 특검법이 될 것임을 다시 강조한다”며 “국민의힘에서 자꾸 신천지는 빼자는 뉘앙스로 이야기하는데 신천지를 왜 빼나”라고 말했다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지