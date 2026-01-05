정청래 “통일교 특검에 국힘이 빼자는 신천지 꼭 포함”

이미지 확대 5일 정청래 더불어민주당 대표가 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언 하고 있다.2026.1.5안주영 전문기자

5일 정청래 더불어민주당대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 “민주당 새해 1호 법안은 2차 종합 특검법, 통일교·신천지 특검법이 될 것임을 다시 강조한다”며 “국민의힘에서 자꾸 신천지는 빼자는 뉘앙스로 이야기하는데 신천지를 왜 빼나”라고 말했다.안주영 전문기자