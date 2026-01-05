메뉴
정청래 “통일교 특검에 국힘이 빼자는 신천지 꼭 포함”

안주영 기자
안주영 기자
수정 2026-01-05 10:17
입력 2026-01-05 10:17
이미지 확대
5일 정청래 더불어민주당 대표가 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언 하고 있다.2026.1.5안주영 전문기자
5일 정청래 더불어민주당 대표가 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언 하고 있다.2026.1.5안주영 전문기자


5일 정청래 더불어민주당대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 “민주당 새해 1호 법안은 2차 종합 특검법, 통일교·신천지 특검법이 될 것임을 다시 강조한다”며 “국민의힘에서 자꾸 신천지는 빼자는 뉘앙스로 이야기하는데 신천지를 왜 빼나”라고 말했다.

안주영 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
