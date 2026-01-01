국민의힘 “강선우 면피용 탈당…민주당 불법 공천 비리 철저 수사”

‘1억 공천 헌금 수수’ 의혹

강선우, 민주당 전격 탈당

野 “김병기도 철저 수사” 촉구

이미지 확대 나란히 발걸음 옮기는 김병기·강선우 2025년 12월 24일 서울 여의도 국회에서 열린 제430회국회(임시회) 제2차 본회의에서 김병기 더불어민주당 원내대표와 강선우 의원이 대화를 나누며 발걸음을 옮기고 있다. 왼쪽 아래는 이들을 바라보는 정청래 대표. 뉴스1

국민의힘은 ‘1억 공천 헌금’ 수수 의혹의 강선우 더불어민주당 의원이 1일 탈당하자 “면피용 꼼수 탈당”이라며 민주당의 불법 공천 의혹에 대한 철저한 수사를 촉구했다.최수진 국민의힘 원내수석대변인은 논평을 통해 “강 의원이 ‘1억원 금품수수 의혹’으로 탈당했지만, 이는 사안의 본질을 가리기 위한 미봉책에 불과하다”며 “해당 불법 의혹은 김병기 의원의 녹취를 통해 이미 구체적인 사실관계가 밝혀졌고 단순한 의혹을 넘어 중대한 범죄 혐의로 민주당의 불법적인 공천비리가 국민 앞에 드러났다”고 지적했다.강 의원은 이날 오후 페이스북에 “민주당에서 탈당한다”며 “이미 당과 당원 여러분께 너무나도 많은 부담을 드렸고, 더 이상은 드릴 수 없다. 당을 떠나더라도 당이 요구하는 모든 절차에 성실히 임하겠다”고 밝혔다.이에 최 원내수석대변인은 “명확한 불법이 확인된 상황에서 탈당으로 책임을 끝내겠다는 것은 국민을 기만하는 처사”라며 “강 의원은 즉각 국회의원직을 사퇴하고, 수사에 성실히 임하는 것이 공직자로서 최소한의 책임”이라고 강조했다.국민의힘은 지난달 30일 민주당 원내대표에서 사퇴한 김병기 의원도 겨냥했다. 최 원내수석대변인은 “더욱 심각한 것은 김 의원의 역할”이라며 “김 의원이 해당 금품수수 정황을 인지하고도 묵인하고, 나아가 공천 과정에서 단수공천으로 변경하는지에 대해서도 명확한 수사가 필요하다. 이는 단순한 국회의원 개인 비위를 넘어 공천 시스템 전반의 공정성을 훼손한 중대 사안”이라고 지적했다.이어 “국민의힘은 이번 사건에 대해 강 의원 개인은 물론 김 의원의 묵인·개입 의혹과 공천 과정 전반에 대한 체계적이고 철저한 수사를 강력히 촉구한다”며 “집권여당인 민주당은 탈당이라는 꼼수로 책임을 회피할 것이 아니라 뿌리 깊은 비리 의혹에 대해 국민 앞에 모든 진실을 밝혀야 할 것”이라고 경고했다.손지은 기자