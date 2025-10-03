국정자원 화재 복구 18％…정부 “추석연휴 시스템복구 ‘골든타임’ 삼겠다”

복구 작업에 민관 전문인력 800여명 투입

“국민생활 직결 시스템은 별도 관리 마련”

이미지 확대 윤호중 행정안전부 장관이 3일 서울 종로구 정부서울청사에서 국가정보자원관리원 행정정보 시스템 화재 관련 중앙재난안전대책본부 9차 회의를 주재하고 있다. 2025.10.3

윤호중 행정안전부 장관이 3일 국가정보자원관리원(국정자원) 행정정보시스템 화재 관련 “이번 7일간의 연휴를 정보시스템 복구의 골든타임으로 삼아 비상한 각오로 복구 속도를 높이도록 하겠다”고 밝혔다. 현재 시스템 복구율은 17.8％에 그친다.윤 장관은 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 중앙재난안전대책본부(중대본) 제9차 회의에서 “정부는 연휴 동안 행정서비스와 안전관리에 공백이 없도록 철저히 대응하겠다”며 이같이 말했다.중대본에 따르면 지난달 26일 화재로 정보시스템이 멈춘 국정자원에 약 800명의 전문인력과 공무원이 투입돼 복구작업을 하고 있다. 윤 장관은 “민간 전문가와 연구기관 인력까지 참여해 복구 역량을 극대화하고 있다”고 설명했다.중대본은 국정자원 대전센터의 전반적인 복구와 화재 피해가 컸던 7-1 전산실 시스템의 대구센터 이전을 위해 대통령실, 재정당국과 예비비 확보를 위한 논의에 나섰다.윤 본부장은 “전산망 장애 정상화까지 시간이 걸릴 전망”이라면서 “국민 생활과 직결되는 주요 시스템을 선별해 이들에 대한 관리체계를 별도로 마련하려 한다”고 강조했다. 아울러 “선별된 시스템에 대해서는 범정부적 관리체계를 구축해 시스템별 대체서비스를 제공하면서 국민불편 사항에 대한 민원 응대체계를 가동하고, 민간 포털을 통해 자세히 안내하겠다”고 덧붙였다.박상연 기자