이 대통령 “이탈리아와 AI·방산서 호혜적 협력 발전시키자”…마크롱 회담은 불발

멜로니 총리 “한국의 경제·문화 잠재력 높다”

프랑스 국내 사정으로 정상회담 취소돼

이미지 확대 이재명 대통령, 한-이탈리아 정상회담 이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 24일(현지시간) 미국 뉴욕 주유엔대한민국대표부에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다.

뉴욕 연합뉴스

유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 정상회담을 갖고 AI(인공지능), 방산 등의 분야에서 서로 협력하기로 뜻을 모았다.이이 대통령과 멜로니 총리가 만난 건 지난 6월 캐나다에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 이후 두 번째다. 이 대통령은 이날 회담에서 멜로니 총리에게 “만나 뵙게 되어 반갑다”고 하자 멜로니 총리도 “이렇게 뵙게 돼서 반갑다”고 화답했다.이 대통령은 비공개 회담에서 “양국이 지리적 위치나 국민성 등 여러 측면에서 공통점을 갖고 있다”며 “AI, 방산 등의 분야에서 호혜적 협력을 발전시켜 나가자”고 제안했다.멜로니 총리도 “이달 초 서울에서 양국의 다수 기업이 참가한 가운데 성황리에 열린 한·이탈리아 비즈니스포럼 등에서 볼 수 있듯 두 나라의 경제협력 확대의 잠재력이 매우 높다”고 했다. 이어 멜로니 총리는 “한국의 경제적·문화적 잠재력이 매우 높다”며 이른 시일 내에 한국을 방문하고 싶다는 의사를 밝혔다. 또 이 대통령에게도 편리한 시기에 이탈리아를 방문해 달라고 했다. 이에 이 대통령은 “정상 간 교류가 의미 있는 결과로 이어질 수 있도록 노력하자”고 답했다.한편 이날 예정됐던 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과의 정상회담은 불발됐다. 대통령실은 기자단에 보낸 공지에서 “마크롱 프랑스 대통령과의 회담과 관련해 프랑스 측이 국내 사정으로 긴급히 처리해야 할 불가피한 일이 발생했다며 연기를 요청했고 양국 정상의 일정상 결과적으로 취소됐다”고 했다.뉴욕 김진아 기자