영장심사 출석한 한학자 총재, 눈 질끈 감고 ‘묵묵부답’

이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2025-09-22 17:22
입력 2025-09-22 17:22
이미지 확대
불법 정치자금 전달 혐의 등을 받고 있는 한학자 통일교 총재가 22일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2025.9.22 이지훈 기자
불법 정치자금 전달 혐의 등을 받고 있는 한학자 통일교 총재가 22일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2025.9.22 이지훈 기자


윤석열 정권과 통일교가 연관된 ‘정교유착 국정농단’ 의혹을 받는 한학자 통일교 총재가 22일 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 이날 휠체어를 타고 출석한 한 총재는 취재진들의 질문에 눈을 감고 아무런 대답을 하지 않은 채 법정으로 향했다.

이지훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
