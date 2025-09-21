장동혁 “이재명 똘마니” 비난에…정청래 “윤석열 똘마니 주제에”

정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 21일 서로에 대해 “윤석열 내란수괴 똘마니”, “이재명과 김어준의 똘마니”라고 비난했다.
정 대표는 이날 페이스북에서 장 대표 발언 관련 기사를 공유하며 “장동혁, 그 입 다물라. 똘마니 눈에는 똘마니로만 보이나”라며 “윤석열 내란수괴 똘마니 주제에 얻다 대고 입으로 오물 배설인가. 냄새나니 입이나 닦아라”라고 말했다.
정 대표는 이에 앞서 쓴 페이스북에서도 장 대표를 향해 “장동혁, 애쓴다. 밥은 먹고 다니시나”라고 비꼬았다.
앞서 장 대표는 이날 오후 대구 동대구역 광장에서 국민의힘이 연 ‘야당탄압·독재정치 국민 규탄대회’에서 정 대표를 “반헌법적인 정치테러집단의 수괴”라고 지칭하며 “하이에나(특검) 뒤에 숨어 음흉한 표정으로 이재명과 김어준의 똘마니를 자처하고 있다”고 비난했다.
장 대표는 이재명 대통령을 향해서는 ‘대통령’ 호칭도 생략한 채 “대한민국은 이재명 한 사람을 위한 나라가 됐다”라며 “반드시 지금 멈춰 서 있는 이재명의 5개 재판이 속히 다시 시작되게 만들어야 한다. 그래서 이재명을 끝내야 한다”고 목소리를 높였다.
정 대표는 이날 열린 국민의힘 장외투쟁에 대해 “내란옹호·대선불복 세력의 ‘장외 투정’”이라며 “국회는 야당의 마당이고 국감은 야당의 시간이다. 가출한 불량배를 누가 좋아하겠는가”라고 비판했다. 그러면서 “‘윤어게인’(윤석열 전 대통령 지지자) 내란 잔당의 역사 반동을 국민과 함께 청산하겠다”고 말했다.
윤예림 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지