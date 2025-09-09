李 지지율 70% 육박… 전 지역·연령 ‘잘하고 있다’ 우세 [여론조사꽃]

이미지 확대 이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 양대노총 위원장과의 오찬 간담회에 참석해 발언하고 있다. 2025.9.4 연합뉴스

이재명 대통령의 지지율이 70%에 육박한다는 여론조사가 결과가 나왔다.여론조사 업체 여론조사꽃이 지난 8일 발표한 9월 1주차 정기여론조사에 따르면 지난 5~6일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 한 조사에서 이 대통령의 국정운영에 대한 긍정평가는 69.5%, 부정평가는 28.7%로 집계됐다. ‘잘 모름’은 1.8%였다.여론조사꽃은 진보 성향 방송인 김어준씨가 운영하는 업체다.긍정평가는 1주 전 조사보다 2.2%포인트 올랐고, 부정평가는 같은 기간 2.3% 내렸다.세부적으로는 긍정평가 중 ‘매우 잘하고 있다’가 36.7%, ‘잘하는 편이다’가 32.8%로 집계됐다. 부정평가 중 ‘매우 잘 못하고 있다’는 15.9%, ‘잘 못하는 편이다’는 12.8%였다.지역별로 모든 지역에서 긍정평가가 우세했다. 보수지지세가 강한 대구·경북에서도 긍정평가(56.7%)가 부정평가(39.9%)를 두 자릿수 이상 격차로 앞섰다.지역별 긍정평가 비율은 광주·전라 91.5%, 인천·경기 74.7%, 대전·세종·충청 73.8%, 서울 70.7%, 부산·울산·경남 52.6% 순으로 높았다.연령별로도 모든 연령층에서 긍정평가가 부정평가보다 높았다. 70세 이상에서도 긍정평가(58.4%)가 부정평가(37.9%)를 20%포인트 이상 앞섰다.연령별 긍정평가는 40대 89.2%, 50대 79.8%, 30대 66.1%, 18~29세 60.5%, 60대 59.1% 등이었다.이번 조사는 가상번호를 활용한 무선·전화면접 방식으로 진행됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 응답률은 10.4%다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.이정수 기자