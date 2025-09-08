정치 [포토] ‘악수 권하는’ 이재명 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2025/09/08/20250908800002 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-08 16:49 입력 2025-09-08 14:37 1/ 7 이미지 확대 악수 권하는 이재명 대통령이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동에 참석한 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표에게 악수를 권하고 있다. 2025.9.8 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 악수하는 여야 대표와 이재명 대통령이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동에 참석한 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표가 악수하는 모습을 보고 있다. 2025.9.8 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령, 여야 지도부 회동이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동을 하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 정청래 대표, 이 대통령, 국민의힘 장동혁 대표. 2025.9.8 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령과 장동혁 국민의힘 대표이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동에 참석한 국민의힘 장동혁 대표의 발언을 듣고 있다. 2025.9.8 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령, 여야 지도부 회동이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동을 하고 있다. 2025.9.8 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령과 장동혁 국민의힘 대표이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 열린 여야 지도부 오찬 회동에서 국민의힘 장동혁 대표와 대화하고 있다. 2025.9.8 대통령실통신사진기자단 이미지 확대 이재명 대통령, 여야 지도부 회동이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부와 오찬 회동을 하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 정청래 대표, 이 대통령, 국민의힘 장동혁 대표. 2025.9.8 대통령실통신사진기자단 이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동에 참석한 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표에게 악수를 권하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지