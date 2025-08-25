‘케데헌 매듭’으로 친교 나눈 김혜경 여사… “양국 우정 오래 이어지길”

金, 양국 전통 통해 문화 협력 강조

日 최대 한국어학과 메지로大 방문

“양국 청년 교류 확대 대단히 중요”

이미지 확대 김혜경 여사와 이시바 시게루 일본 총리의 부인 이시바 요시코 여사가 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 친교 일정으로 한일 양국의 전통 매듭 만들기 체험을 하며 기념촬영을 하고 있다. 2025.8.23. 공동취재

이재명 대통령 부인 김혜경 여사와 이시바 시게루 일본 총리 부인 요시코 여사는 지난 23일 한일 양국의 ‘전통 매듭’을 통해 양국 관계 강화의 필요성을 확인했다.이날 두 여사는 70분간 한일 양국의 전통 매듭 만들기 체험을 하며 친교의 시간을 가졌다고 안귀령 대통령실 부대변인이 전했다.요시코 여사가 일본 전통 매듭에 대해 “사람과 사람의 인연을 굳게 맺는다는 의미”라고 설명하자 김 여사는 “한국 전통 매듭은 좋은 기운을 불러들이고 성공과 안녕을 기원하는 뜻을 담고 있다”고 화답했다. 이어 김 여사는 “한일 양국의 전통 매듭은 서로 다른 모양을 하고 있지만 오랜 시간 끈을 마주하는 끈기와 절제, 마음을 담아내는 정성의 시간이 필요하다는 점이 많이 닮아 있는 것 같다”고 덧붙였다. 또 김 여사는 소니픽처스가 제작한 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주인공들이 매듭으로 만든 노리개를 착용하고 등장한 것을 소개하며 한일 양국 간 문화 협력의 무한한 가능성을 언급했다고 안 부대변인이 설명했다.두 여사는 전통 매듭 만들기 체험 후 직접 만든 노리개를 교환했다. 김 여사는 “한일 양국의 우정이 국화매듭처럼 오래도록 이어지기를 바란다”고 덧붙였다. 그러자 요시코 여사는 “오늘 풀리지 않는 끈끈한 인연을 맺은 것 같다”며 “김 여사에게 받은 매듭을 소중히 간직하겠다”고 말했다.김 여사는 24일에는 도쿄 메지로대에서 한국어학과 학생들과 만나 “한일 양국 청년들이 공통의 언어를 매개로 서로에게 마음을 열고 교류·협력을 확대해 나가는 것은 한일 관계 발전에도 대단히 중요하다”고 밝혔다.김 여사는 “일본 청년들의 관심이 한국 문화의 뿌리이자 정수인 한국어로 향하고 있다고 들었다”며 “한일 청년 상호 간의 이해와 우호 정서를 심화하는 지름길”이라고 강조했다.올해 개설 20주년인 메지로대 한국어학과는 일본 내 ‘한국어학과’ 명칭을 쓰는 학과 중 최대 규모다. 한국어로 진행된 행사에는 한국어학과 재학생과 졸업생, 교수진 등 20여명이 참석했다.도쿄 김진아 기자