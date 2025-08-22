위성락 “일본은 국제 경제 속 협력 파트너…전략과 지혜 공유할 것”

위성락 국가안보실장 기자간담회

“한일, 분야별 실질 협력 논의할 것”

“셔틀외교 일환, 빠르게 준비”

강제징용 등 관련 합의에 대해서는

“정부 사이 맺은 일…뒤집는 건 신뢰 문제 있어”

“조금 더 발전시킬 수 있는지 들여다볼 것”

이미지 확대 위성락 국가안보실장이 22일 서울 용산 대통령실 청사에서 현안 관련 기자간담회에 입장하고 있다. 뉴시스

위성락 국가안보실장이 22일 “일본은 급변하는 국제 경제 속 유사 입장을 가진 협력 파트너”라며 “미국발 새 무역 통상 질서는 한일 간 더 많은 전략적 소통의 필요성을 말해준다”고 했다.위 실장은 이날 용산 대통령실에서 기자간담회를 열고 다음날 있을 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리의 한일 정상회담 계획을 소개하며 “양국이 직면한 경제, 사회 공통 과제 해결을 모색하기 위한 분야별 실질 협력을 논의하겠다”고 밝혔다.위 실장은 이어 “다층적 복합 위기에서 정상이 직접 관여하는 정상 외교 수요도 늘어나는 만큼 셔틀외교가 한일 외교 모델로 발전하길 기대한다”며 “한일 협력을 다양하게 발전하고 선순환 모멘텀을 통해 과거 문제에 대해서도 유연하고 전향적인 논의가 가능하게 여건을 조성하겠다”고 말했다.위 실장은 이 대통령이 전날 공개된 일본 요미우리 신문과의 인터뷰에서 강제징용 등 관련 합의를 뒤집지 않겠다고 언급한 것에 대해선, “정부 사이에 맺은 일이라 그것을 뒤집거나 바꾸는 건 신뢰 문제가 있는 게 기본”이라며 “단지 그런 것들을 이행함에 있어 조금 더 발전시키고 개선시킬 수 있는지는 계속 들여다보고 있다”고 설했다.다만 이번 한일정상회담서 ‘김대중-오부치 선언’과 같은 중대한 정치적 선언이 나오지 않을 가능성이 크다고 언급했다. 위 실장은 “준비 기간이 짧았고 이번엔 약식 같은 것이다. 셔틀 외교의 일환으로 빨리 준비했다”면서도 “한일 관계가 이 정부 들어 비교적 분위기가 좋다. 관계가 잘 수용, 발전하고 있고 지금처럼 움직여 가면 하나의 선순환 과정이 나올 수 있다”고 했다.한편 위 실장은 이 대통령이 인터뷰에서 언급한 ‘동결→축소→폐기’의 3단계 한반도 비핵화 로드맵이 북한 핵을 용인하는 게 아니라고 밝혔다. 위 실장은 “대통령이 말한 접근이 북한 핵을 용인하는 것으로 볼 수 없다”며 “미국도 비핵화라는 궁극적 목표에 변화가 없고, 접근 방법도 크게 봐서는 우리와 같다. 일단 (북핵을) 중단시키고, 완전한 비핵화를 하는 것”이라고 했다.김주환 기자