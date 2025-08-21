우원식 의장, 中 전승절 갈 듯… 李대통령은 불참

중국대사 접견, 초청장 전달받아

우원식 국회의장이 다음달 3일 중국 베이징 톈안먼 광장에서 열리는 중국 ‘전승절’(항일 전쟁 및 반파시스트 전쟁 승리 대회) 행사에 참석할 것으로 보인다. 중국 정부가 참석 의사를 타진했던 이재명 대통령은 불참할 것으로 전망된다.우 의장은 20일 국회의장 집무실에서 다이빙 주한중국대사를 접견하고 중국 정부의 전승절 행사 초청 의사를 공식 전달받았다. 국회의장실은 이같이 밝힌 뒤 “우 의장의 참석 여부 등에 대해 결론이 나오는 대로 공지하겠다”고 설명했다.의전 절차상 고위 인사에 대한 공식 초청은 사전에 참석 의사를 타진한다. 이를 고려하면 국회의장실은 조만간 세부 일정이 정리되는 대로 행사 참석을 공식 발표할 것으로 예상된다.우 의장과 함께 여야 국회의원들도 중국을 방문할 것으로 보인다. 한중의원연맹 회장인 김태년 더불어민주당 의원과 부회장인 박정 민주당 의원, 김성원 국민의힘 의원의 참석 가능성이 거론된다. 김태년 의원과 박 의원은 중국 특사에도 내정된 상태다.강윤혁 기자