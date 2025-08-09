李대통령 첫 방일 추진…日언론 “23일 전후 도쿄서 한일 정상회담”

한일 정상이 오는 23일 일본 도쿄에서 회담을 여는 방안을 양국 정부가 협의하고 있다고 복수의 일본 언론이 9일 보도했다. 실현될 경우 이재명 대통령의 취임 후 첫 일본 방문이 성사된다.
요미우리신문은 “양국 정부가 23일을 기준으로 정상회담 개최를 검토하고 있다”며 “이 대통령이 일본과 미국을 연이어 방문해 한미일 협력을 중시하는 입장을 강조하려 한다”고 보도했다.
실제 국내에서는 이 대통령이 25일 미국 워싱턴DC에서 한미 정상회담을 가질 것이라는 보도가 나온 바 있어, 일본 방문이 성사될 경우 연이은 정상외교가 이뤄질 것으로 전망된다.
이 같은 일정에 대해 아사히신문은 “이 대통령이 방미 전에 일본을 먼저 방문해 대일 중시 자세를 보여주려는 목적이 있는 것으로 보인다”고 분석했다.
또한 조현 외교부 장관이 지난달 29일 취임 후 처음으로 일본을 방문하고 이어 미국을 찾은 사례를 들며 “이재명 정부는 도널드 트럼프 미국 행정부에 대응하는 과정에서 일본과의 안정적 관계를 중시하는 것으로 보인다”고 덧붙였다.
앞서 이 대통령은 지난 6월 17일 캐나다 카나나스키스에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 이시바 시게루 일본 총리와 회담을 갖기도 했다. 양국 정상은 이 자리에서 셔틀외교 정상화에 공감대를 표하며 관련 실무 논의를 속도감 있게 추진하기로 했다.
김성은 기자
