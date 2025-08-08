파주시 ‘파주~개성 국제평화마라톤대회’ 추진

통일부에 ‘북한주민접촉신고서’ 제출

이미지 확대 김경일 파주시장이 북한주민접촉신고서를 제출하기 위해 7일 통일부 정문을 들어서고 있다. [사진 파주시 제공]

제평화마라톤대회’ 개최를 공식화하며 지방정부 차원의 남북 협력사업에 나섰다.김경일 파주시장은 7일 통일부를 방문해 북한주민접촉신고서를 직접 제출했다고 8일 밝혔다.시는 이번 접촉신고가 남북 간 긴장 완화와 접경지역 지방정부의 역할 확대에 따른 첫걸음이라고 설명했다.이 대회는 파주 임진각에서 출발해 통일대교와 DMZ를 지나 개성을 거쳐 다시 임진각으로 돌아오는 코스로, 남북 간 공동 행사이자 평화 상징 이벤트로 기획됐다.김 시장은 “이 마라톤 대회는 2022년부터 추진했지만, 남북관계 경색으로 실현되지 못하다가 최근 이재명 정부 들어 대북 긴장 완화 기류 속에서 추진 여건이 마련됐다는 것이 파주시 판단”이라고 밝혔다.시는 북한주민접촉신고서 수리 후 북측과 실무 접촉, 교류협력사업 승인, 일정 협의 등을 추진할 계획이다. 김 시장은 “이번 대회가 남북 간 교류와 경제협력 재개의 계기가 되길 기대한다”고 말했다.한상봉 기자