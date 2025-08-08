메뉴
[포토] ‘소년이 온다’, 문재학 열사 묘 앞에

수정 2025-08-08 09:22
입력 2025-08-08 09:22
1/ 3


8일 광주광역시 북구 국립 5·18민주묘지의 문재학 열사 묘에 소설책 ‘소년이 온다’가 놓여 있다.



문 열사는 노벨문학상을 받은 한강 작가의 소설 ‘소년이 온다’의 주인공 동호의 모티브가 된 인물이다.

온라인뉴스팀
