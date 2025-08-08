정치 [포토] ‘소년이 온다’, 문재학 열사 묘 앞에 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2025/08/08/20250808500022 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-08 09:22 입력 2025-08-08 09:22 1/ 3 이미지 확대 문재학 열사 묘에 놓인 ‘소년이 온다’8일 광주광역시 북구 국립 5·18민주묘지의 문재학 열사 묘에 소설책 ‘소년이 온다’가 놓여 있다. 문 열사는 노벨문학상을 받은 한강 작가의 소설 ‘소년이 온다’의 주인공 동호의 모티브가 된 인물이다. 2025.8.8 연합뉴스 이미지 확대 문재학 열사 묘에 놓인 ‘소년이 온다’8일 광주광역시 북구 국립 5·18민주묘지의 문재학 열사 묘에 소설책 ‘소년이 온다’가 놓여 있다. 문 열사는 노벨문학상을 받은 한강 작가의 소설 ‘소년이 온다’의 주인공 동호의 모티브가 된 인물이다. 2025.8.8 연합뉴스 이미지 확대 ‘소년이 온다’ 주인공 문재학 열사 묘 참배하는 정청래 대표더불어민주당 정청래 대표가 8일 광주광역시 북구 국립 5·18민주묘지를 찾아 문재학 열사의 묘를 참배하고 있다. 문 열사는 노벨문학상을 받은 한강 작가의 소설 ‘소년이 온다’의 주인공 동호의 모티브가 된 인물이다. 2025.8.8 연합뉴스 8일 광주광역시 북구 국립 5·18민주묘지의 문재학 열사 묘에 소설책 ‘소년이 온다’가 놓여 있다. 문 열사는 노벨문학상을 받은 한강 작가의 소설 ‘소년이 온다’의 주인공 동호의 모티브가 된 인물이다.온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지